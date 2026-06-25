رهبر حزب سوسیال دموکرات کوردستان: ساختار سیاسی اقلیم کوردستان دستاورد خون شهیدان است
رهبر حزب سوسیال دموکرات کوردستان ضمن تأکید بر لزوم صیانت از جایگاه قانونی اقلیم، خواستار تسریع در تشکیل کابینهی جدید دولت و فعالسازی مجدد پارلمان شد.
محمد حاجی محمود، رهبر حزب سوسیال دموکرات کوردستان، روز پنجشنبه ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۴ تیر ۱۴۰۵) در یک نشست خبری اظهار داشت که ساختار سیاسی اقلیم کوردستان حاصل مبارزات طولانی و ثمرهی خون شهدا است. وی تأکید کرد که چنین دستاورد تاریخی و ارزشمندی هرگز از بین نخواهد رفت و مردم کوردستان با تمام توان و نثار جان خود، از بقا و ثبات این کیان سیاسی دفاع خواهند کرد.
رهبر حزب سوسیال دموکرات کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت داخلی پرداخت و بر اهمیت یکسرهکردن پروندهی تشکیل کابینهی جدید دولت و فعالسازی پارلمان کوردستان تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که جریانهای سیاسی به یک توافق جامع برای عبور از مرحلهی کنونی دست یابند.
محمد حاجی محمود همچنین با اشاره به ابتکار عمل حزب خود برای نزدیکی گروهها گفت: "ما پیشتر پیشنهاد تشکیل یک شورای سیاسی مشترک در اقلیم کوردستان را مطرح کردهایم تا تمامی نیروهای سیاسی در یک چارچوب واحد گرد هم آیند و بهویژه در مذاکرات و توافق با دولت عراق، دارای گفتمان و راهبردی مشترک باشند."
وی در پایان اطمینان داد که طولانی شدن روند تشکیل دولت، خطری متوجه ساختار سیاسی اقلیم کوردستان نمیکند؛ چرا که این ساختار دارای پایههای قانونی مستحکمی است و در سطح عراق و جامعهی بینالمللی بهرسمیت شناخته شده است. وی افزود که تلاشها برای نزدیککردن دیدگاهها و فعالسازی نهادهای قانونی اقلیم ادامه خواهد یافت.