بازگشت خطوط هوایی هلند به آسمان عراق و اقلیم کوردستان

1 ساعت پیش

سفارت هلند در عراق اعلام کرد با توجه به بهبود شرایط امنیتی و بازگشت ثبات به حریم هوایی منطقه، پروازها از فرودگاه‌های هلند به مقصد عراق و اقلیم کوردستان از سر گرفته می‌شود.

سفارت هلند در عراق روز پنج‌شنبه ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۴ تیر ۱۴۰۵) در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس" اعلام کرد که دستورالعمل‌های سفر میان هلند، عراق و اقلیم کوردستان به‌روزرسانی شده است. بر اساس این گزارش، وضعیت بخش‌های گسترده‌ای از عراق فدرال و اقلیم کوردستان از وضعیت "قرمز" به "نارنجی" تغییر یافته است.

این نهاد دیپلماتیک اشاره کرد که تغییر سطح هشدارها نشان‌دهنده‌ی بازگشت ثبات به منطقه و عبور از تنش‌های پیشین است. بر همین اساس، پروازهای مهم تجاری که پیش‌تر متوقف شده بودند، دوباره برقرار خواهند شد.

لازم به ذکر است که خطوط هوایی هلند در تاریخ ۲۱ آوریل (۱ اردیبهشت) سال جاری، به‌دلیل ناآرامی‌های منطقه‌ای و به‌منظور تضمین امنیت پروازها، تمامی فعالیت‌های خود در خاورمیانه را تا ۲۸ ژوئن (۷ تیر) به حالت تعلیق درآورده بود. اکنون با دریافت تاییدیه و دستورالعمل‌های جدید امنیتی، این پروازها طبق برنامه‌ی اعلام‌شده از سر گرفته می‌شوند.