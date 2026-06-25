تأکید بریتانیا بر تقویت روابط راهبردی با اقلیم کوردستان و عراق

هامیش فالکنر را اقلیم کوردستان را شریک کلیدی بریتانیا در منطقه توصیف کرد

6 ساعت پیش

هامیش فالکنر، وزیر امور خاورمیانه‌ی بریتانیا، بر تداوم همکاری‌های راهبردی لندن با اربیل و بغداد فارغ از تغییرات در ساختار قدرت این کشور تأکید کرد.

هامیش فالکنر، وزیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای بریتانیا، در گفتگویی ویژه بر تعهد لندن به حفظ و گسترش روابط با عراق و دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که این پیوندهای دیپلماتیک، بدون توجه به نتایج فرآیند انتقال قدرت در بریتانیا، همچنان با قوت ادامه خواهد یافت.

تقدیر از عملکرد نخست‌وزیر و فرآیند انتخاب رهبری جدید

هامیش فالکنر در مصاحبه با خبرنگار کوردستان ۲۴، ضمن تمجید از عملکرد کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، اظهار داشت: "همه‌ی ما مدیون تلاش‌های او هستیم. او عملکرد درخشانی داشت و تغییرات مهمی را رقم زد که بر مسائل مرتبط با شهر من، لینکلن، نیز تأثیر مثبتی داشت. استارمر همچنین تصمیمات حیاتی و ارزشمندی در قبال مسائل خاورمیانه اتخاذ کرد."

وزیر امور خاورمیانه‌ی بریتانیا با اشاره به آغاز فرآیند انتخاب رهبر جدید حزب کارگر و نخست‌وزیر آینده، افزود: "من نقش کامل خود را در این فرآیند ایفا خواهم کرد و ما برای کسب تک‌تک آرا در انتخابات سراسری آینده مبارزه می‌کنیم." وی همچنین حمایت صریح خود را از اندی برنهام در رقابت‌های پیشِ رو برای کسب کرسی رهبری اعلام کرد.

اقلیم کوردستان؛ شریک کلیدی بریتانیا در منطقه

هامیش فالکنر در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت همکاری‌های سه‌جانبه میان لندن، بغداد و اربیل پرداخت و بر ضرورت تقویت این مناسبات تأکید کرد. وی در این باره گفت: "بسیار خرسندم که چند هفته‌ی پیش با رئیس اقلیم کوردستان دیدار داشتم. من به طور منظم با همکارانم در اربیل و همچنین در بغداد در ارتباط هستم."

وزیر امور خاورمیانه‌ی بریتانیا تصریح کرد که عراق و دولت اقلیم کوردستان شرکای راهبردی و بسیار مهمی برای لندن محسوب می‌شوند و بریتانیا در ماه‌ها و هفته‌های پیشِ رو، بر توسعه‌ی این روابط متمرکز خواهد بود.

فالکنر در پایان خاطرنشان کرد: "روابط با دولت اقلیم کوردستان فوق‌العاده حائز اهمیت است و باید مسیر پیشرفت و استحکام بیشتر را طی کند. اطمینان دارم هر فردی که مسئولیت نخست‌وزیری بریتانیا را بر عهده بگیرد، رابطه‌ی راهبردی و مهم کشور با عراق و دولت اقلیم کوردستان را حفظ خواهد کرد."