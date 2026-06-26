عفو مشروط معتادان خودمعرف در اقلیم کوردستان
اداره کل مبارزه با مواد مخدر اقلیم کوردستان بر اجرای یک استراتژی بنیادین برای ریشهکن کردن قاچاق و مصرف مواد مخدر تاکید کرد. همزمان با عملیاتهای امنیتی، اقدامات قانونی و برنامههای آگاهیبخشی با همکاری سازمانهای جامعه مدنی جهت محافظت از جامعه در برابر این تهدید بزرگ کماکان ادامه دارد.
"ارکان بیبانی"، سخنگوی اداره کل مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با "کوردستان۲۴" اعلام کرد که دولت اقلیم کوردستان در حال اجرای یک استراتژی ملی با هدف ریشهکن کردن کامل مواد مخدر است.
بیبانی، با اشاره به اینکه تلاشها تنها به مجازات متهمان محدود نمیشود، تصریح کرد: طبق ماده ۳۸ قانون مربوطه، هر معتادی که داوطلبانه برای درمان اقدام کند، از مجازات معاف شده و جهت دریافت مراقبتهای پزشکی و درمانی لازم به مراکز بازپروری و توانبخشی ارجاع داده میشود.
در همین راستا و در چارچوب کمپینهای پیشگیرانه، "زانا شیخ وسانی"، رئیس موسسه آگاهیبخشی "رێی روون" (راه روشن) علیه مواد مخدر، اعلام کرد که با هماهنگی نهادهای ذیربط، کمپین گستردهای را برای توزیع بروشورهای آموزشی در اماکن عمومی، مساجد و پارکها آغاز کردهاند. هدف از این کمپین، هشدار به جوانان و خانوادهها درباره خطرات اعتیاد است و قرار است بیش از ۱۷۱ هزار نسخه بروشور در سراسر اقلیم کوردستان توزیع شود.
اداره مبارزه با مواد مخدر همچنین آمار عملکرد خود در شش ماهه نخست سال جاری میلادی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی موفق به بازداشت ۷۴۴ متهم شدهاند که از این تعداد، ۴۸۵ نفر قاچاقچی و ۲۶۲ نفر مصرفکننده بودهاند.
آمار مواد مخدر کشفشده در این مدت؛ ۲۱۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر و هزار و ٨٩٧ بستە قرصهای روانگردان و مخدر. این آمارها نشاندهنده نبرد بیامان و فشرده نهادهای امنیتی با قاچاقچیانی است که امنیت اجتماعی اقلیم کوردستان را هدف قرار دادهاند.