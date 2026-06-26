نمایش تئاتر "منطقه امن" در لندن؛ راوی کوچ اجباری

4 ساعت پیش

نمایش تئاتر "منطقه امن" به کارگردانی "یاد دین"، کارگردان سرشناس کورد، که دریچه‌ای هنری را رو به یکی از حساس‌ترین صفحات تاریخ معاصر کوردستان می‌گشاید، در تئاتر "آرکولا" در لندن، پایتخت بریتانیا، به روی صحنه رفت.

"رزگار باهیر"، هنرمند کورد، درباره این اجرای تئاتری در بریتانیا به کوردستان۲۴ گفت: مضمون این نمایش به سال ۱۹۹۱ بازمی‌گردد؛ دوره‌ای سرنوشت‌ساز و حساس در تاریخ نوین کوردستان، زمانی که هزاران خانواده مجبور به کوچ اجباری به سمت کوهستان‌ها شدند و کوه‌ها به پناهگاهی برای حفاظت، مراقبت و بقای آن‌ها تبدیل شد. این اثر به شکلی هنری، بر پیوند عمیق میان انسان و طبیعت و همچنین نقش دیپلمات‌ها و تصمیمات سیاسی در تعیین سرنوشت مردم نور می‌تاباند.

باهیر در ادامه افزود: "یاد دین"، کارگردان این تئاتر، با تکیه بر تجربیات خود و بازخوانی رویدادهای سیاسی و انسانی آن دوران، نمایشی را خلق کرده است که از مرزهای رویدادهای تاریخی فراتر می‌رود و تفکر معاصر را به چالش می‌کشد؛ اینکه چگونه تاریخ همچنان بر امروز ما سایه افکنده و تاثیرگذار است،

این هنرمند با اشاره به یکی از تاثیرگذارترین لحظات این نمایش گفت: در یکی از دراماتیک‌ترین بخش‌ها، نوای ساز "شمشال" طنین‌انداز شد؛ سازی که از بقایای اسلحه و تسلیحات جنگی ساخته شده است. این صدا که توسط یکی از بازماندگان کورد ایزدی نواخته می‌شود، حامل یک معنای نمادین عمیق است: تبدیل ابزار خشونت به آوای زندگی، هنر و خاطره.

اجرای تئاتر "منطقه امن"، روز چهارشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶، با حضور جمعی از شهروندان کورد و چهره‌های دانشگاهی و فرهنگی بریتانیا در تئاتر آرکولای لندن آغاز شد و اجراهای آن تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت.