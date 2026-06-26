آنو جوهر: تضعیف جایگاه اقلیم کوردستان به معنای تضعیف کل عراق است
وزیر حملونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان، صیانت از جایگاه قانونی و دستوری این اقلیم را وظیفهی ملی و ضامن ثبات عراق دانست و نسبت به تحرکات جریانهای پوپولیست هشدار داد.
آنو جوهر، وزیر حملونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان و دبیرکل ائتلاف مسیحیان در عراق و اقلیم کوردستان، روز جمعه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۵ تیر ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانهی "کوردستان ۲۴" اعلام کرد که جایگاه اقلیم کوردستان در دستور کلان سال ۲۰۰۵ میلادی عراق تثبیت شده و به عنوان یک کیان قانونی به رسمیت شناخته شده است. وی تأکید کرد: "هر کس برای تضعیف جایگاه اقلیم کوردستان تلاش کند، در حقیقت به دنبال تضعیف عراق و به خطر انداختن امنیت ملی کشور است؛ چنین افرادی دشمن همزمان اقلیم و عراق هستند."
آنو جوهر با انتقاد از برخی احزاب "پوپولیست" که با وضعیت اقلیم تجارت سیاسی میکنند، اظهار داشت که این جریانها قصد دارند تجربهی دموکراتیکی را که پس از سال ۲۰۰۳ بنا شده است، تخریب کنند. وی با اشاره به تاریخ فداکاریهای جوامع مختلف افزود: "ما برای این خاک خون دادهایم؛ از سال ۱۹۶۹ تا جنگ علیه داعش، مسیحیان و تمامی مؤلفههای اعتقادی و قومی دوشادوش کوردها برای محافظت از این کیان قربانی دادهاند." وی همچنین خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان همواره پناهگاهی امن برای همگان، بهویژه مسیحیانی بوده که در سایر مناطق عراق با تهدید و کشتار مواجه بودهاند.
دبیرکل ائتلاف مسیحیان در ادامهی سخنان خود از دادستان کل خواست تا اقدامات قانونی لازم را علیه هر جریان یا شخصیتی که با اظهارات خود منافع عالی اقلیم و همزیستی مسالمتآمیز را هدف قرار میدهند، اتخاذ کند. آنو جوهر همچنین از نمایندگان پارلمان خواست به جای استفاده از شبکههای اجتماعی و تریبونهای تلویزیونی برای ایجاد تنش و برهم زدن ثبات سیاسی، به تالار پارلمان بازگشته و وظایف قانونی و تشریعی خود را در آنجا دنبال کنند.