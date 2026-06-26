3 ساعت پیش

فرماندهی مرکزی ایالات متحده در پاسخ به هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری با پرچم سنگاپور، چندین پایگاه نظامی و انبارهای پهپادی ایران را در منطقه‌ی راهبردی تنگه‌ی هرمز بمباران کرد.

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در روز جمعه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۵ تیر ۱۴۰۵)، جنگنده‌های این فرماندهی انبار موشک‌ها، یگان‌های پهپادی و ایستگاه‌های راداری ساحلی ایران را هدف قرار داده‌اند. طبق این بیانیه، حملات مذکور واکنشی مستقیم به حمله‌ی پهپادی روز گذشته‌ی ایران به کشتی بارهەڵبر "M/V Ever Lovely" با پرچم سنگاپور در تنگه‌ی هرمز بوده است؛ اقدامی که واشینگتن آن را "نقض آشکار توافق آتش‌بس" توصیف کرده است.

در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی "تروث" فاش کرد که نیروهای ایرانی دست‌کم با ۴ پهپاد انتحاری کشتی‌های در حال عبور از تنگه‌ی هرمز را هدف قرار داده‌اند. رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد که نیروهای این کشور موفق شده‌اند ۳ فروند از این پهپادها را پیش از اصابت به هدف سرنگون کنند. وی این اقدامات را نقض صریح توافقات فی‌مابین دانست و بر تداوم نظارت دقیق بر پایبندی ایران به تعهداتش تأکید کرد.

از سوی دیگر، رسانه‌های رسمی ایران (صدا و سیما) وقوع انفجاری شدید در اسکله‌ی "طاهرویی" واقع در شهرستان سیریک را تأیید کردند. منابع نظامی ایران مدعی شده‌اند که این انفجار ناشی از اصابت یک "شیء پرتابی" به محدوده‌ی این اسکله بوده است. سنتکام در پایان بیانیه‌ی خود تأکید کرده است که رفتارهای تنش‌زای ایران تهدیدی جدی برای آزادی دریانوردی در این آبراه بین‌المللی محسوب می‌شود و نیروهای آمریکایی به حفاظت از امنیت کشتی‌رانی تجاری متعهد خواهند بود.