"ئەوین"؛ تازهترین اثر کیژان ابراهیم خیاط در بازار موسیقی کوردستان منتشر شد
کیژان ابراهیم خیاط، هنرمند سرشناس کورد، با انتشار ویدئو کلیپ "ئەوین" (عشق)، روایتی تازه از موسیقی عاطفی و هویتمحور سلیمانیه را به مخاطبان ارائه کرد.
به گزارش بخش خبری، کیژان ابراهیم خیاط، خوانندهی کورد اهل سلیمانیه، روز جمعه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۵ تیر ۱۴۰۵) جدیدترین اثر هنری خود را تحت عنوان "ئەوین" (عشق) منتشر کرد. این هنرمند اثر جدید خود را تلاشی برای بازخوانی احساس و دلبستگی با بهرهگیری از زبانی نرم و موسیقایی توصیف کرده است که مفاهیمی چون انتظار، نزدیکی و خاطره را در بر میگیرد.
جزئیات تولید و ساختار هنری اثر
بر اساس گزارش کوردستان۲۴، ترانهی این اثر توسط نزار ناشاد سروده شده و ملودی آن را کیژان ابراهیم خیاط ساخته است. تنظیم موسیقی این قطعه بر عهدهی بژار دیلان بوده و مراحل مسترینگ نیز در استودیوی "Cutting Room" توسط بیورن انگلمان به انجام رسیده است. در فرآیند تولید این اثر، هنرمندانی نظیر رزگار باهیر، شاناز افتخار علیخان و ماریجان لاراکر همکاری داشتهاند. کیژان ابراهیم خیاط در توضیح محتوای این کار اظهار داشت که هدف او وارد کردن حسهایی همچون چشمانتظاری و آرزو به زبانی هنری در کالبد ترانه بوده است؛ زبانی که برای شنوندهی کورد آشنا و برای مخاطبان غیرکورد، دریچهای به سوی لطافت موسیقی سورانی محسوب میشود.
پیشینهی هنری و جایگاه خانوادگی
کیژان ابراهیم خیاط که در سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴) در شهر سلیمانیه متولد شده، فرزند ابراهیم خیاط، خواننده و مقامخوان برجستهی کورد است؛ هنرمندی که جایگاه ویژهای در حافظهی موسیقایی سلیمانیه و کوردستان دارد. وی تحصیلات تخصصی خود را در انستیتوی هنرهای زیبای سلیمانیه آغاز کرد و سپس در رشتهی اجرای موسیقی از دانشکدهی هنرهای زیبا فارغالتحصیل شد. مسیر حرفهای این هنرمند از سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) با اجرای تیتراژ یک مجموعهی تلویزیونی آغاز شد و با انتشار نخستین ترانهی مستقل وی با نام "بەسە دڵم" (بسه دلم) در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) و آلبوم "درۆ" (دروغ) در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱)، جایگاه او در موسیقی معاصر کوردی تثبیت گردید.
توازن میان موسیقی عاطفی و دغدغههای اجتماعی
آثار اخیر کیژان ابراهیم خیاط نشاندهندهی حرکتی میان دو محور اصلی است: از یک سو ترانههای عاشقانه و احساسی مانند "مەستی خەیاڵ" (مستی خیال) و "ئەوین"، و از سوی دیگر آثاری با مضامین اجتماعی و حوزهی زنان. از جمله این آثار میتوان به ترانهی "با وەک خۆم بم" (بگذار خودم باشم) اشاره کرد که به مناسبت روز جهانی زن منتشر شد و به موضوعاتی همچون آزادی فردی و حقوق زنان پرداخت. کوردستان۲۴ پیشتر نیز از انتشار اثر "خۆشمژدە" (مژدهی خوش) به عنوان تجربهای شاد و متفاوت در کارنامهی این هنرمند خبر داده بود.
اثر جدید "ئەوین" در ادامهی مسیر هنری این خواننده، کوششی است تا موسیقی کوردی نه تنها به عنوان یک هنر سرگرمکننده، بلکه به عنوان ابزاری برای روایت احساس، حافظه و هویت ملی به شنوندگان معرفی شود.