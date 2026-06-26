تداوم موج مهاجرت مسیحیان از کرکوک؛ نگرانی از تبدیل کلیساها به موزه

تداوم شرایط نامساعد در کرکوک منجر به مهاجرت صدها خانواده به مناطق امن‌تر کوردستان و کشورهای اروپایی شده است

58 دقیقه پیش

موج مهاجرت شهروندان مسیحی از کرکوک همچنان ادامه دارد و بسیاری از محله‌های قدیمی این اقلیت دینی در حال خالی شدن است. تداوم این روند و فشارهای ناشی از وضعیت منطقه، نگرانی‌های جدی را درباره‌ی آینده‌ی حضور مسیحیان در این شهر و احتمال تبدیل شدن کلیساهای تاریخی به بناهای موزه‌ای ایجاد کرده است.

فاتن رحیم، یکی از شهروندان مسیحی ساکن کرکوک، با وجود تمامی مشکلات، به همراه خانواده‌ی خود حاضر به ترک زادگاهش نشده است. او در گفت‌وگو با خبرنگار "کوردستان ۲۴" اظهار داشت: "ما هزینه‌های بسیاری پرداخته‌ایم؛ با این حال همچنان امیدواریم که این سختی‌ها در راه میهنمان به پایان برسد."

با این وجود، بخش بزرگی از جامعه‌ی مسیحیان کرکوک نتوانسته‌اند در برابر فشارهای موجود مقاومت کنند و ناچار به ترک خانه و زادگاه خود شده‌اند.

مهاجرت مسیحیان کرکوک در دو مسیر اصلی جریان دارد؛ بخشی از این خانواده‌ها به مهاجرت داخلی روی آورده و به شهرهای دولت اقلیم کوردستان، به‌ویژه اربیل، پناه برده‌اند. بخش دیگری از این جمعیت نیز مسیر مهاجرت به خارج از کشور، به‌ویژه کشورهای اروپایی را در پیش گرفته‌اند.

ایاد سلیوه، کشیش کلیسای "سێ کانیان" (سه چشمه) در کرکوک، با اشاره به تأثیر عمیق مهاجرت بر کاهش جمعیت این اقلیت مذهبی گفت: "مهاجرت به خارج از کشور ضربه‌ی بزرگی به پیکره‌ی جامعه‌ی ما وارد کرده است. علاوه بر کسانی که به خارج رفته‌اند، تنها در یک بازه‌ی زمانی، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ خانواده‌ی مسیحی نیز از کرکوک به مناطق مختلف اقلیم کوردستان کوچ کرده‌اند."

آثار این کوچ گسترده اکنون در سیمای محله‌های مسیحی‌نشین کرکوک به‌وضوح مشهود است؛ بسیاری از خانه‌ها تخلیه شده و بافت سنتی این مناطق تغییر یافته است. مسیحیان همواره بخش جدایی‌ناپذیری از موزاییک فرهنگی و تاریخی کرکوک بوده‌اند، اما این بیم وجود دارد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، در سال‌های آینده کلیساهای این شهر به موزه‌هایی خاموش تبدیل شوند که دیگر هیچ نیایش‌گری در آن‌ها برای اجرای مراسم مذهبی حضور نداشته باشد.