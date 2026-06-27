طنین موسیقی فلامنکو در سلیمانیه

نوازندگان کورد آثار بزرگان جهان را اجرا می‌کنند

3 ساعت پیش

گالری آرام با همکاری گروه‌ "سولی فلامنکو"، کنسرت "روزهای گیتار فلامنکو" را با هدف پیوند میان خلاقیت‌های بومی و سبک‌های جهانی در شهر سلیمانیه برگزار می‌کند.

روز شنبه، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۶ تیر ۱۴۰۵)، سامان کریم، ناظر کیفی و سرپرست این رویداد هنری، در گفتگو با رسانه‌ها جزئیات این کنسرت را تشریح کرد. وی تأکید کرد که این برنامه فراتر از یک اجرای ساده است و برنامه‌ای جامع شامل شاهکارها و تکنیک‌های مکاتب بزرگ فلامنکو برای آن تدوین شده است.

در این رویداد هنری، قطعات "مالاگوئینا" و "فاروکا" از آثار سابیکاس، در کنار قطعات مشهوری همچون "سولئا"، "کانسیون" و "آلگریاس" از پاکو پنیا اجرا خواهد شد. همچنین مخاطبان شنونده‌ی ریتم‌های اصیل اندلسی و اسپانیایی نظیر "رومبا" و "زامبرا مورا" اثر خوان مارتین، "الحمرا" اثر فرانسیسکو تاریگا و شاهکار "بولریاس" از نوازنده‌ی فقید، پاکو د لوسیا خواهند بود.

سامان کریم با اشاره به اهمیت برگزاری این کنسرت خاطرنشان کرد: "این رویداد یک گام راهبردی مهم برای غنی‌سازی جنبش هنری در کوردستان است. ما تلاش می‌کنیم با آشنا کردن شنونده‌ی کورد با سبک‌های جهانی، پلی فرهنگی میان خلاقیت‌های داخلی و بین‌المللی ایجاد کنیم." بر اساس برنامه‌ی اعلام‌شده، این کنسرت با حضور ۱۶ نوازنده‌ی کورد در منطقه‌ی "عقاری" سلیمانیه برگزار می‌شود و سکویی برای نمایش توانمندی‌های نسل جوان موسیقی خواهد بود.