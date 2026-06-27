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طنین موسیقی فلامنکو در سلیمانیه

نوازندگان کورد آثار بزرگان جهان را اجرا می‌کنند

کوردستان کنسرت سلیمانیه

گالری آرام با همکاری گروه‌ "سولی فلامنکو"، کنسرت "روزهای گیتار فلامنکو" را با هدف پیوند میان خلاقیت‌های بومی و سبک‌های جهانی در شهر سلیمانیه برگزار می‌کند.

روز شنبه، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۶ تیر ۱۴۰۵)، سامان کریم، ناظر کیفی و سرپرست این رویداد هنری، در گفتگو با رسانه‌ها جزئیات این کنسرت را تشریح کرد. وی تأکید کرد که این برنامه فراتر از یک اجرای ساده است و برنامه‌ای جامع شامل شاهکارها و تکنیک‌های مکاتب بزرگ فلامنکو برای آن تدوین شده است.

در این رویداد هنری، قطعات "مالاگوئینا" و "فاروکا" از آثار سابیکاس، در کنار قطعات مشهوری همچون "سولئا"، "کانسیون" و "آلگریاس" از پاکو پنیا اجرا خواهد شد. همچنین مخاطبان شنونده‌ی ریتم‌های اصیل اندلسی و اسپانیایی نظیر "رومبا" و "زامبرا مورا" اثر خوان مارتین، "الحمرا" اثر فرانسیسکو تاریگا و شاهکار "بولریاس" از نوازنده‌ی فقید، پاکو د لوسیا خواهند بود.

سامان کریم با اشاره به اهمیت برگزاری این کنسرت خاطرنشان کرد: "این رویداد یک گام راهبردی مهم برای غنی‌سازی جنبش هنری در کوردستان است. ما تلاش می‌کنیم با آشنا کردن شنونده‌ی کورد با سبک‌های جهانی، پلی فرهنگی میان خلاقیت‌های داخلی و بین‌المللی ایجاد کنیم." بر اساس برنامه‌ی اعلام‌شده، این کنسرت با حضور ۱۶ نوازنده‌ی کورد در منطقه‌ی "عقاری" سلیمانیه برگزار می‌شود و سکویی برای نمایش توانمندی‌های نسل جوان موسیقی خواهد بود.

 

 

 
مصطفی ابراهیم ,