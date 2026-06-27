شهرداری شقلاوه عملیات اجرایی پروژه‌ی پارک "سورک" را به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه‌ی تفریحی این منطقه آغاز کرد

2 ساعت پیش

رِکان حسن، شهردار شقلاوه روز شنبه، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۶ تیر ۱۴۰۵)، اعلام کرد که ساخت این پارک راهبردی آغاز شده و نویدبخش تحولی مثبت برای ساکنان منطقه و عموم شهروندان استان اربیل است.

این پروژه که در زمینی به مساحت تقریبی ١٠ هکتار طراحی شده، در فاز نخست در ٣/٥ هکتار اجرا می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها، این مرحله ظرف مدت دو ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

توسعه‌ی پایدار و افزایش سرانه‌ی فضای سبز

شهردار شقلاوه با تأکید بر اهمیت این طرح در بخش گردشگری اظهار داشت که با اتمام پروژه، میزان فضای سبز منطقه به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. این پارک در آینده قابلیت توسعه‌ی بیشتر را دارد و به گونه‌ای طراحی شده است که گنجایش پذیرش صدها خانواده را به صورت هم‌زمان دارا باشد. این مقام مسئول خاطرنشان کرد که شقلاوه همواره مقصدی محبوب برای گردشگران بوده است، اما با افتتاح پارک "سورک"، گزینه‌های رفاهی جدیدی فراتر از مرکز شهر برای بازدیدکنندگان فراهم می‌شود.

سیاست‌های کلان دولت اقلیم کوردستان

در سال‌های اخیر، کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان توجه ویژه‌ای به بخش گردشگری و افزایش سرانه‌ی فضای سبز، به‌ویژه در مناطق دارای پتانسیل توریستی، داشته است. شقلاوه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و آب‌وهوای معتدل در فصل تابستان، از دیرباز یکی از قطب‌های اصلی گردشگری در استان اربیل و سطح عراق بوده و سالانه میزبان صدها هزار گردشگر از مناطق مرکزی و جنوبی عراق است.‌