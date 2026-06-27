2 ساعت پیش

در جریان برگزاری نخستین کنگره "فدراسیون بین‌المللی زبان کوردی" در شهر دوسلدورف آلمان، پروژه مشترکی میان وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان و "جامعه کوردستانی خارج از کشور" با هدف ارائه آموزش آنلاین زبان کوردی به کودکان و نوجوانان در ۳۵ کشور جهان رونمایی شد. در این پروژه بر تامین کتاب‌های درسی به گویش‌های مختلف کوردی و با هر دو خط آرامی و لاتین برای فرزندان کورد مقیم خارج (دیاسپورا) تاکید شده است.

پیمان خواجه، مدیر آموزش کوردی در خارج از کشور، در گفت‌وگو با شبکه "کوردستان۲۴" اعلام کرد: از سال ۲۰۲۲ تاکنون، چهار دوره شش‌ماهه آموزش زبان کوردی را برای دیاسپورا برگزار کرده‌ایم که سه دوره آن به گویش‌های سورانی و بادینی بوده است. پس از امضای تفاهم‌نامه میان وزارت آموزش و پرورش و جامعه کوردستانی، گویش کرمانجی شمالی نیز به این دوره‌ها اضافه شده است.

وی، همچنین فاش کرد که جامعه کوردستانی هم‌اکنون نظارت بر مدارس کوردی در ۳۵ کشور را بر عهده دارد و ۳۵۰۰ دانش‌آموز نیز در سامانه الکترونیکی آموزش (E-Parwarda) ثبت‌نام کرده‌اند.

در همین راستا، "شیفا بارزانی"، سرپرست کل جامعه کوردستانی خارج از کشور، طی سخنانی در این کنگره اظهار داشت: کنفدراسیون کوردستان تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان برای حفظ زبان کوردی امضا کرده است. بر اساس این توافق، دولت اقلیم کتاب‌های درسی را با خط‌های لاتین و آرامی برای مدارس خارج از کشور تامین می‌کند تا آموزش آنلاین زبان کوردی به خانه‌های تمامی کوردها در سراسر جهان راه یابد.

وی، همچنین از نقش مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در به ثمر رسیدن این توافق قدردانی کرد و افزود: زبان ما، زبان پدران و نیاکان ماست و باید از آن محافظت کنیم. اگر فدراسیون، مدارس و خانواده‌های کورد دست به دست هم دهند، می‌توانیم سنگ بنای یک زبان استاندارد کوردی را در دیاسپورا پایه‌گذاری کنیم.

از سوی دیگر، "مم دوگلا"، رئیس فدراسیون بین‌المللی زبان کوردی در آلمان به کوردستان۲۴ گفت: لازم است کوردها در سراسر جهان در مناسبات خود از زبان کوردی استفاده کنند. تلاش‌های ما برای زنده نگه داشتن زبان مادری مرزها را درنوردیده و ما از فناوری بهره می‌گیریم تا به خانه هر خانواده کورد در جهان دسترسی پیدا کنیم.

همچنین "فریاد فاضل عمر"، رئیس انستیتو کورد در برلین، در گفتگو با خبرنگار کوردستان۲۴ در دوسلدورف، این کنفرانس را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: هفته گذشته مجموعه‌ای از کتاب‌ها را برای علاقمندان به یادگیری زبان کوردی در کشورهای آلمان، هلند، ایتالیا، فرانسه، چین، کشورهای عربی، ایران و ترکیه منتشر کردم. این کتاب‌ها در قالب اپلیکیشن و مجهز به فناوری QR کد هستند که قابلیت پخش صوتی متن را نیز دارند.

وی، هدف از انتشار این کتاب‌ها را از میان برداشتن مرزهای آموزشی خواند و ضمن تشکر از حمایت‌های دولت اقلیم کوردستان، از وزارت آموزش و پرورش خواست این کتاب‌های آموزشی (با خط لاتین و آرامی) را تحویل گرفته و سال آینده برای کودکان دیاسپورا ارسال کند.

رئیس انستیتو کورد در برلین از مردم کورد خواست تا از این پس به جای گل، کتاب کوردی هدیه بدهند. وی، اشاره کرد که نمایندگان بیش از ۳۰ کشور در این کنگره حضور داشتند و به همه آن‌ها کتاب کوردی اهدا شده است تا کوردهای مقیم آن کشورها از آن بهره‌مند شوند.

وی، همچنین با دعوت از دیگر مدارس برای پیوستن به این فدراسیون، بر سخنی از پرزیدنت مسعود بارزانی تاکید کرد که گفته است: از کوردهای اروپا می‌خواهیم که به جای حزب‌گرایی، در مسیر هویت و منافع ملی کوردی گام بردارند.