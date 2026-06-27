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یک فعال مدنی اهل استان کربلا در سفری به استان حلبچه، ۵ هزار اصله نهال را به یاد ۵ هزار شهید بمباران شیمیایی این شهر و به نشانه قدردانی از همدردی و انساندوستی ساکنان این منطقه، به این استان اهدا کرد.

امروز شنبه (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)، "حیدر الاقرع" فعال مدنی اهل استان کربلا و ساکن بغداد، با هدف پاسداشت ارزش‌های انسانی و تعمیق روحیه همدلی میان طیف‌های مختلف جامعه عراق، در جریان سفر خود به حلبچه، ۵ هزار نهال را تقدیم این استان کرد. این اقدام به عنوان نمادی از احترام، وفاداری و همبستگی این فعال مدنی به مردم منطقه صورت گرفته است.

این فعال مدنی در یک کنفرانس مطبوعاتی اشاره کرد که انگیزه اصلی پشت این اقدام، قدردانی و احترام به موضع انساندوستانه مردم حلبچه و هورامان در قبال حادثه تلخی بوده که پیش‌تر برای یک دختربچه زائر به نام "رقیه" رخ داده بود. وی، با تمجید از اخلاق والا و همدردی مستمر مردم این منطقه گفت: انساندوستی ساکنان این دیار باعث شده تا جایگاه و احترام ویژه‌ای در دل ما داشته باشند.

حیدر الاقرع، درباره نمادین بودن تعداد این نهال‌ها فاش کرد: ابتدا قصد داشتم ۴ هزار نهال اهدا کنم، اما وقتی متوجه شدم که شمار قربانیان فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه ۵ هزار شهید است، تصمیم گرفتم تعداد نهال‌ها را به ۵ هزار اصله افزایش دهم تا هر نهال، نمادی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره یکی از شهدای این فاجعه باشد.

به پاس این اقدام مدنی و ارزشمند، مراسم تجلیلی از سوی مدیریت امور شهدا و مقامات ذی‌ربط استان حلبچه در بنای یادبود این شهر برای حیدر الاقرع برگزار شد. در این مراسم ضمن ابراز تشکر و قدردانی از این گام زیست‌محیطی و انسانی، نماد شهر حلبچه به عنوان نشانه‌ای از تحکیم پیوندهای اجتماعی و انسانی به این فعال مدنی اهدا شد.

این ابتکار پس از آن صورت می‌گیرد که در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۶، دختری ۱۱ ساله به نام "رقیه" که همراه خانواده‌اش برای سفر و تفریح از استان کربلا به حلبچه آمده بود، در رودخانه تفرجگاه "زلم" در منطقه هورامان سقوط کرد و غرق شد. پس از ۸ روز جستجوی بی‌وقفه تیم‌های دفاع مدنی حلبچه و نیروهای داوطلب محلی، سرانجام جسد وی در روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن کشف و صبح روز پنج‌شنبه با یک آمبولانس ویژه به زادگاهش در کربلا بازگردانده شد.

تصاویر همدردی، تلاش و خستگی‌ناپذیری مردم حلبچه برای یافتن پیکر این دختربچه، توجه و تحسین گسترده تمامی شهروندان عراقی را برانگیخت و موجی از پیام‌های تشکر و قدردانی را به خاطر اصالت و دلسوزی مردم این استان به همراه داشت.

در همین راستا، روز جمعه ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، دفتر رسانه‌ای استاندار کربلا اعلام کرد که "نصیف جاسم الخطابی"، استاندار کربلا، به دستگاه‌های مربوطه دستور داده است تا یکی از خیابان‌های اصلی مرکز این استان را به نام "خیابان حلبچه" نام‌گذاری کنند. این تصمیم به پاس احترام و قدردانی از مواضع انسانی، ملی و برادرانه ساکنان استان مقاوم حلبچه در قبال شهروندان کربلایی اتخاذ شده است.