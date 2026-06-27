بوکسور کورد در یکقدمی کمربند قهرمانی جهان
بزرگترین فرصت دوران حرفهای "آگیت کابایلی سرانجام فرارسید. پس از ماهها بلاتکلیفی درباره مبارزه اجباری برای کسب عنوان قهرمانی، اکنون انتظار میرود این سنگینوزن شکستناپذیر کوردتبار-آلمانی برای کسب عنوان خالی از مالک قهرمانی سنگینوزن جهان در شورای جهانی بوکس WBC به میدان برود؛ این تغییر بزرگ پس از آن رخ داد که "اولکساندر اوسیک" اعلام کرد پیش از آخرین مبارزه دوران ورزشی خود، از عناوین خود در سازمانهای WBC، WBA و IBF چشمپوشی میکند.
"کابایلی" به عنوان قهرمان موقت فعلی سنگینوزن WBC، این حق را به دست آورده است که در مبارزه بعدی خود، که انتظار میرود اواخر سال جاری میلادی برابر اولین مدعی در دسترس برگزار شود، برای تصاحب کمربند قهرمانی اصلی به روی رینگ برود.
"کابایلی" در فوریه ۲۰۲۵ با ناکاوت کردن "ژیلی ژانگ" در راند ششم (با ضربه به بدن)، عنوان قهرمانی موقت WBC را از آن خود کرد. او در اوایل سال جاری نیز با متوقف کردن "دامیان کنیبا" در راند سوم، موقعیت خود را به عنوان مدعی اصلی بیش از پیش تثبیت کرد.
پس از پیروزی "اوسیک" مقابل "ریکو ورهوون"، شورای جهانی بوکس (WBC) رسماً به این قهرمان اوکراینی دستور داد تا از عنوان خود در برابر "کابایلی" دفاع کند. به هر دو تیم تا ۳۰ ژوئن مهلت داده شده بود تا به توافق برسند، در غیر این صورت حق برگزاری مبارزه به مناقصه گذاشته میشد.
اما "اوسیک" در تاریخ ۲۶ ژوئن اعلام کرد که به جای معطل نگه داشتن و در جریان آمادهسازی برای مبارزه خداحافظیاش، عناوین خود را واگذار میکند.
اگرچه "کابایلی" در ماههای اخیر علناً از "اوسیک" انتقاد کرده و مدعی شده بود که این بوکسور اوکراینی از مبارزه اجباری با او طفره میرود، اما این رقابت بیشتر ریشه در سیاستهای دنیای قهرمانی داشت تا خصومت شخصی.
پس از اعلام تصمیم "اوسیک"، "کابایلی" با انتشار پیامی در اینستاگرام، لحنی محترمانه در پیش گرفت و نوشت: یک قهرمان واقعی با رفتارش در داخل و خارج از رینگ شناخته میشود.
او از "اوسیک" به خاطر رویارویی با بهترین حریفان در طول دوران ورزشیاش تمجید کرد و گفت که کنار گذاشتن کمربندها، کلاس کاری بالا و اصالت او را نشان میدهد، چرا که به نسل بعدی اجازه میدهد برای عناوین جهانی رقابت کنند.
کابایلی در ادامه افزود: البته که دوست داشتم روزی با او همرینگ شوم، اما برای تمام دستاوردهای او چیزی جز احترام قائل نیستم. برای او و خانوادهاش بهترینها را آرزو میکنم.
او بیانیه خود را با این جمله حماسی به پایان رساند، "من برای فتح این جایگاه آمادهام."
عنوان قهرمانی سنگینوزن، یکی از معتبرترین عناوین در دنیای بوکس به شمار میرود و پیروزی در مسابقه پیش رو، بزرگترین دستاورد در کارنامه حرفهای و بدون شکست "کابایلی" خواهد بود. با خالی شدن این عنوان، این بوکسور کوردتبار تنها یک مبارزه تا تبدیل شدن به قهرمان جدید سنگینوزن جهان فاصله دارد.