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مقامات فرانسه اعلام کردند که به دلیل موج گرمای شدیدی که این کشور را در بر گرفته، طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. هم‌زمان، سازمان‌های هواشناسی درباره احتمال تداوم افزایش دمای هوا در روزهای آینده هشدار می‌دهند.

امروز شنبه، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶، مقامات فرانسوی گزارش دادند که طی شبانه‌روز گذشته بیش از ۱۰۰ مورد مرگ ناشی از تأثیرات این موج گرمای شدید ثبت شده است؛ این در حالی است که هشدارهای رسمی درباره ماندگاری هوا و افزایش بیشتر دما در روزهای آتی همچنان به قوت خود باقی است.

نهادهای بهداشتی فرانسه اشاره کرده‌اند که بیشتر قربانیان از میان سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن بوده‌اند. از سوی دیگر، مقامات دولتی تمام خدمات اورژانس و امدادرسانی سریع را در حالت آماده‌باش کامل قرار داده و طرح‌های واکنش اضطراری را برای مقابله با پیامدهای این وضعیت بحرانی فعال کرده‌اند.

دولت فرانسه از شهروندان خواسته است که در ساعات اوج گرما از قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم خورشید خودداری کنند، به اندازه کافی آب بنوشند و مراقبت‌های لازم را از گروه‌های آسیب‌پذیر که بیشتر در معرض خطر هستند، به عمل آورند. نهادهای ذی‌ربط تأکید کرده‌اند که به طور مداوم و از نزدیک وضعیت بهداشتی و تغییرات آب‌وهوایی را رصد می‌کنند.

از اواسط ژوئن، اروپا با موج گرمای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده و دمای هوا در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا و چند کشور دیگر از ۴۰ درجه سانتی‌گراد عبور کرده است.