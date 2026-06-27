شفا بارزانی: هدف ما تبدیل دیاسپورای کورد به یک قدرت نهادینه و تاثیرگذار است

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سرپرست کل "جوامع کوردستانی دیاسپورا"، جزئیات برنامه‌های ملی این نهاد را تشریح کرد. وی، تأکید کرد که هدف اصلی آن‌ها، تبدیل دیاسپورای کورد به یک قدرت نهادینه و تأثیرگذار است تا بتوانند مانند مدل‌های ارمنی و یهودی، از حقوق مشروع ملت کورد دفاع کرده و زبان مادری را از خطر نابودی محافظت کنند.

شفا بارزانی، سرپرست کل این نهاد، روز شنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه "کوردستان۲۴"، بر تلاش‌های کنفدراسیون جوامع کوردستانی برای ساماندهی کوردهای مقیم خارج تأکید کرد و زبان کوردی را ستون اصلی هویت ملی دانست.

شفا بارزانی، با اشاره به اینکه این کنفدراسیون بر اساس دستور پرزیدنت بارزانی تاسیس شده است، گفت: تأکید ایشان بر این بوده است که در خارج از کشور باید تنها در مسیر منافع ملی کوردها حرکت کرد و نه حزب‌گرایی. پرزیدنت بارزانی دیدگاهی بلندمدت داشت تا جامعه کورد در جهان، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های حزبی، به یک قدرت ملی و مدافع آرمان‌های مشروع ملت ما تبدیل شود. ما دارای تاریخ و هویت هستیم و باید دیاسپورا را به یک نیروی ملی برای خدمت به آرمان کوردها تبدیل کنیم.

وی افزود: ما یک برنامه پنج‌ساله داریم و اکنون در سال دوم آن هستیم. تلاش کرده‌ایم تا این مراکز به صورت قانونی در کشورهای میزبان ثبت شوند و روابط مستحکمی با نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشورها برقرار کنیم.

سرپرست کل جوامع کوردستانی آماری از جمعیت کوردها در خارج از کشور، به‌ویژه در آلمان ارائه داد و گفت: بر اساس آمار رسمی دولت آلمان، یک میلیون و ۷۰۰ هزار کورد در این کشور زندگی می‌کنند، اما طبق برآوردهای ما، این رقم به نزدیک ۲.۱ تا ۲.۲ میلیون نفر می‌رسد.

وی، همچنین خاطرنشان کرد که تنها پس از جنگ داعش در سال ۲۰۱۴، حدود ۹۰۰ هزار کورد از روژآوا (کوردستان سوریه) به آلمان مهاجرت کرده‌اند و افزود: اکثریت جمعیت خارجی‌های مقیم آلمان را کوردها تشکیل می‌دهند.

شفا بارزانی، درباره تلاش‌های دیپلماتیک این نهاد به سفرهای خود به کشورهای ارمنستان، گرجستان، قزاقستان و روسیه جهت ساماندهی کوردهای این مناطق اشاره کرد و گفت: اکنون کنفدراسیون ما از ۲۴ فدراسیون، ۴۰ مرکز و ۱۱۵ انجمن و سازمان تشکیل شده است. هدف ما گردآوری همه کوردها از هر چهار بخش کوردستان زیر یک چتر و یک پرچم است.

توسعه آموزش زبان کوردی

بخش دیگری از سخنان شفا بارزانی به موضوع آموزش زبان کوردی و کنگره فدراسیون بین‌المللی زبان کوردی اختصاص داشت. وی فاش کرد که دوره‌های آنلاین زبان کوردی رشد چشمگیری داشته است؛ به طوری که تعداد دانش‌آموزان از ۳۵۰ نفر در سال اول و ۸۰۰ نفر در سال دوم، پس از امضای تفاهم‌نامه با وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان، امسال به ۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز از سراسر جهان افزایش یافته است. وی افزود: علاوه بر گویش سورانی، گویش کرمانجی را نیز اضافه کردیم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا گویش‌های زازاکی و هورامی را نیز بگنجانیم. نکته جالب توجه، بازه سنی شرکت‌کنندگان بود که از کودکان ۴ ساله تا افراد ۶۹ ساله را در بر می‌گیرد.

او همچنین از مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و وزارت آموزش و پرورش برای حمایت‌های مستمر در تامین کتاب‌ها و برنامه‌های درسی به هر دو گویش سورانی و کرمانجی تشکر کرد.

شفا بارزانی، با تأکید بر اینکه زبان، همان هویت ملی است، تصریح کرد: ما دارای دولت نیستیم تا از زبان ما محافظت کند، بنابراین وظیفه ماست که از طریق دیاسپورا، زبان و فرهنگ کوردی را حفظ کنیم. زبان کلید بقای یک ملت است؛ اگر زبان ما از بین برود، هویت کوردی ما نیز نابود خواهد شد. اشغالگران همواره تلاش کرده‌اند زبان ما را ممنوع کنند، پس وظیفه ما در دیاسپورا این است که این کلید را از دست ندهیم.

تلاش برای ایجاد لابی قدرتمند و رسانه اختصاصی

وی، بر اهمیت ایجاد یک لابی قدرتمند تأکید کرد و گفت: ما می‌خواهیم به سطحی برسیم که دیاسپورای ارمنی، یهودی و هندی دارند؛ آن‌ها به خوبی می‌توانند بر افکار عمومی و تصمیمات سیاسی کشورها در راستای منافع ملی خود تأثیر بگذارند. شفا بارزانی همچنین یادآور شد که در جریان جنگ‌های اخیر در روژآوا و حملات به اقلیم کوردستان، کوردهای دیاسپورا نقش مهمی در انعکاس صدای اعتراض مردم داشتند.

شفا بارزانی، در پایان اعلام کرد که برنامه‌هایی برای راه‌اندازی یک رادیو موج اف‌ام کوردی در آلمان و تاسیس یک شبکه تلویزیونی ویژه دیاسپورا در دست اجرا دارند تا ارتباط میان کوردهای خارج و وطن مستحکم‌تر شود.