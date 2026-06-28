نمایشگاه "رخسارهای پس از جنگ"؛ روایت هنرمند کورد از رنج و مقاومت
حمه هاشم، هنرمند و نویسندهی کورد، با نمایش ۵۰ اثر هنری روایتی بصری از تجربهی معاصر انسان پس از جنگ را به تصویر کشید
حمه هاشم، هنرمند و نویسندهی کورد، روز ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۶ تیر ۱۴۰۵)، نمایشگاه جدید خود را با عنوان "رخسارهای پس از جنگ" در گالری هنری ریپیراج واقع در قلعهی اورادیای رومانی افتتاح کرد.
این نمایشگاه که بر سه محور "یاد، سنگ و تاریخ" استوار است، میکوشد روایتهای خاموش انسان پس از جنگ، درد، مقاومت و تداوم زندگی را در قالب آثار نقاشی بازتاب دهد.
نمایش ۵۰ اثر هنری از کوردستان تا اروپا
در این رویداد هنری، نزدیک به ۵۰ اثر در ابعاد مختلف به نمایش درآمده که تمامی آنها از اقلیم کوردستان به رومانی منتقل شدهاند. بزرگترین قطعهی این مجموعه حدود ۳ متر طول دارد. این نمایشگاه که با دعوت رسمی اتحادیهی هنرمندان تجسمی رومانی و حمایت شورای شهر اورادیا برگزار شده است، به مدت ۲ ماه میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود تا مخاطبان اروپایی را با بخشی از تجربهی معاصر هنر کوردی در مواجهه با پیامدهای جنگ آشنا کند.
حمه هاشم در خصوص فلسفهی آثار خود اظهار داشت که هنر برای او فراتر از رنگ و فرم، ابزاری برای گفتوگوی پیوسته میان فرهنگها و انسانهاست. وی تأکید کرد که تبادل فرهنگی میتواند مرزها را فروریخته و انسانیت را بهمثابه جوهری مشترک نمایان سازد. به باور این هنرمند، درد تاریخی در صورت بیان از مسیر هنر، میتواند به نیرویی برای آفرینش و معنا بخشیدن به زندگی تبدیل شود.
تمرکز بر روان انسان در دوران پس از جنگ
عنوان "رخسارهای پس از جنگ" نشاندهندهی تمرکز اصلی این مجموعه بر چهرهها و وضعیت روانی انسانهایی است که پس از خشونت، ویرانی و کوچ اجباری، با خاطرات جنگ زندگی میکنند. آثار هاشم که بیشتر با رویکردی انتزاعی، اکسپرسیو و مفهومی شناخته میشوند، در سالهای اخیر از نقاشی صرف فراتر رفته و در برخی مجموعهها از چیدمان و عناصر مادی مانند سنگ و بتن برای ساخت روایتهای بصری استفاده کردهاند.
نمایشگاه "خاطرات سنگ" که در اکتبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) در اربیل برگزار شد، نمونهای از همین گرایش هنرمند به بازتاب رنج و کرامت انسانهای حاشیهنشین بود. همچنین در فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴)، آثار وی برای حضور در نمایشگاه بینالمللی "جهان در آشوب" در گوا هند انتخاب شد که به موضوع بحرانهای انسانی اختصاص داشت.
پیشینهی هنری و پژوهشی حمه هاشم
حمه هاشم، متولد سال ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ خورشیدی) در شهر کویه (کویسنجق) اقلیم کوردستان و دانشآموختهی مؤسسهی هنرهای زیبای اربیل است. او در کنار فعالیتهای تجسمی، در حوزهی نویسندگی و آموزش هنر نیز فعالیت گستردهای دارد و تاکنون بیش از ۱۵ نمایشگاه انفرادی و ۱۵۰ نمایشگاه گروهی در کشورهای مختلفی نظیر فرانسه، آلمان، لهستان، هند، آمریکا، مصر، ایران و ترکیه برگزار کرده است.
این هنرمند همچنین نویسندهی چندین کتاب پژوهشی در زمینهی تاریخ هنر، مجسمهسازی مدرن و پستمدرنیسم است. وی در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) سه اثر تازه در این حوزهها منتشر کرد که به آثار او لایهای فکری و تاریخی میبخشد. نمایشگاه فعلی در رومانی، تداوم مسیری است که در آن رنج، حافظه و رنگ به زبان مشترک انسانهایی تبدیل میشوند که در پی بازسازی معنا در دنیای پس از جنگ هستند.