احداث دو شهرک گردشگری مدرن در دهوک

گامی راهبردی برای توسعه‌ی صنعت توریسم در اقلیم کوردستان

21 دقیقه پیش

دولت اقلیم کوردستان با هدف جذب گردشگر و ایجاد هزاران فرصت شغلی، دو پروژه‌ی عظیم گردشگری را در کوه «زاوا» و منطقه‌ی پشت سد دهوک طی یک بازه‌ی زمانی ۳ تا ۶ ساله احداث می‌کند.

هوال صدیق، مدیرکل سرمایه‌گذاری استان دهوک، روز یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانه‌ها از جزئیات دو طرح راهبردی برای تحول در صنعت گردشگری این منطقه پرده برداشت.

بر اساس این طرح، دولت اقلیم کوردستان در نظر دارد از طریق دو ماستارپلان (طرح جامع) بزرگ، دو شهرک گردشگری مدرن را در منطقه‌ی کوه «زاوا» و محدوده‌ی پشت سد دهوک احداث کند.

توسعه‌ی زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری

هوال صدیق با اشاره به اینکه هزینه‌ی نهایی این دو پروژه‌ی کلان به دلیل گستردگی و تازگی طرح‌ها هنوز به‌طور دقیق برآورد نشده است، اظهار داشت: "این پروژه‌ها بر اساس یک ماستارپلان جامع طراحی شده و به بخش‌های مختلفی تقسیم شده‌اند. پس از اعلام فراخوان رسمی، هر سرمایه‌گذار می‌تواند مسئولیت اجرا و بهره‌برداری از یک بخش مشخص را بر عهده بگیرد."

وی همچنین تأکید کرد که این پروژه‌ها در اولویت‌های دولت اقلیم کوردستان و به‌ویژه مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان قرار دارند. مدیرکل سرمایه‌گذاری دهوک هدف از اجرای این طرح‌ها را توسعه‌ی بخش گردشگری، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و جذب گردشگران خارجی به اقلیم کوردستان عنوان کرد.

امکانات مدرن و اشتغال‌زایی

این شهرک‌های گردشگری به گونه‌ای طراحی شده‌اند که برخلاف پروژه‌های پراکنده‌ی گذشته، مجموعه‌ای یکپارچه و کامل از خدمات را ارائه دهند. این مراکز شامل رستوران‌ها، کافه‌های مدرن، نمایندگی برندهای معتبر جهانی، متل‌ها و فضاهای تفریحی و اقامتی پیشرفته خواهند بود که پیش‌بینی می‌شود هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان منطقه ایجاد کنند.

در خصوص زمان‌بندی اجرا، مدیرکل سرمایه‌گذاری دهوک تصریح کرد که پس از واگذاری بخش‌های مختلف به بخش خصوصی، بازه‌ی زمانی مشخصی برای اتمام هر فاز تعیین می‌شود. انتظار می‌رود تمامی مراحل این دو پروژه‌ی بزرگ ظرف مدت ۳ تا ۶ سال آینده تکمیل شده و به بهره‌برداری نهایی برسند.

طرح ویژه‌ی سد دهوک

هوال صدیق در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات پروژه‌ی پشت سد دهوک پرداخت و گفت: "در مرحله‌ی نخست، ساخت یک کورنیش (جاده‌ی ساحلی) با بودجه‌ی استانداری دهوک توسط دولت آغاز خواهد شد. پس از اتمام ساخت این کورنیش، بر اساس ماستارپلان تدوین شده، فراخوان جذب سرمایه‌گذاران برای اجرای سایر بخش‌های تفریحی و اقامتی صادر می‌شود."

شهرستان دهوک در مرکز استانی به همین نام در شمال اقلیم کوردستان واقع شده است.