هوشیار زیباری: اقلیم کوردستان دژ آزادی و دموکراسی در عراق است

4 ساعت پیش

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان تأکید کرد که اقلیم کوردستان همواره به عنوان پناهگاهی امن برای آزادی‌خواهان و ستمدیدگان باقی خواهد ماند، اما اجازه داده نخواهد شد که هیچ مفسد و مجرمی از کوردستان به عنوان مخفیگاه استفاده کند.

دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ (۲۹ ژوئن ۲۰۲۶)، هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، با انتشار پیامی در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اقلیم کوردستان دژ آزادی و دموکراسی در عراق است.

هوشیار زیباری، با اشاره به اینکه کوردستان همواره پناهگاهی برای همه آزادی‌خواهان عراق، ستمدیدگان و کسانی بوده و خواهد بود که با نقض حقوق بشر و شکنجه مواجه شده‌اند، هشدار داد: کوردستان هرگز به پناهگاهی برای مجرمان، سارقان اموال عمومی و مفسدان تبدیل نخواهد شد.

این موضع‌گیری پس از آن صورت می‌گیرد که بامداد روز یکشنبه، دستگاه مبارزه با تروریسم و نیروهای امنیتی عراق با هماهنگی شورای عالی قضایی، عملیات گسترده‌ای را آغاز کردند که طی آن شماری از مقامات بلندپایه و نمایندگان پارلمان به اتهام دست داشتن در پرونده‌های فساد بازداشت شدند. در همین راستا، منابع بلندپایه به خبرگزاری رسمی عراق اعلام کردند که تاکنون ۴۷ متهم از میان نمایندگان و مسئولان دولتی به اتهام فساد دستگیر شده‌اند.