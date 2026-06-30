حضور اختصاصی تیم خبری کوردستان۲۴ در تنگهی هرمز
شاهرگ انرژی جهان بیشازپیش زیر ذرهبین رسانهای است
تیم خبری کوردستان۲۴ به عنوان نخستین رسانهی کوردی به قلب تنگهی هرمز راه یافت؛ منطقهای راهبردی که روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت، معادل یکپنجم نیاز جهانی، از آن عبور میکند.
تیم اعزامی کوردستان۲۴ با سفر به بندرعباس، خود را به میانهی تنگهی هرمز، حساسترین نقطهی ترانزیت انرژی و کانون توجهات بینالمللی رساند. تصاویر اختصاصی این شبکه، تردد نفتکشهای غولپیکر و کشتیهای کانتینربر را در این آبراه باریک نشان میدهد که با دقت و مراقبت ویژه در حال عبور از این مسیر حیاتی هستند.
تنگهی هرمز تنها یک مسیر تجاری ساده نیست، بلکه به عنوان حیاتیترین شاهرگ انتقال سوخت در جهان شناخته میشود. آمارهای رسمی نشان میدهند که روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از این منطقه صادر میشود که تأمینکنندهی بخش بزرگی از نیازهای انرژی در سراسر گیتی است. تصاویر ثبتشده توسط دوربین کوردستان۲۴ همچنین گویای حضور کشتیهای جنگی در دوردست است که به طور مداوم اوضاع را زیر نظر دارند؛ چرا که هرگونه اخلال امنیتی یا تهدید به انسداد این مسیر، میتواند شوک بزرگی به بازارهای جهانی وارد کرده و ثبات اقتصادی را به خطر اندازد.
گزارش اختصاصی کوردستان۲۴ در حالی منتشر میشود که منطقه در میانهی یک کشمکش سنگین دیپلماتیک قرار دارد. همزمان با این تحرکات دریایی، مقرر شده است امروز سهشنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ۱۴۰۵)، دور جدیدی از مذاکرات میان نمایندگان تهران و واشینگتن در شهر دوحه برگزار شود. تنگهی هرمز که میان کشورهای ایران و عمان واقع شده و خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل میکند، همواره اصلیترین "کارت فشار" در تقابل میان ایران و کشورهای غربی بوده است.
تاریخچهی تنشها در این آبراه راهبردی به چندین دههی گذشته بازمیگردد. انسداد این تنگه در ماههای اخیر منجر به توقف بخشی از مبادلات انرژی و افزایش چشمگیر قیمت جهانی سوخت شده بود. پس از یک دورهی بحرانی، سرانجام در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، طرفین به تفاهمی برای بازگشایی کامل مسیر و پایان دادن به تنشهای نظامی دست یافتند؛ درگیریهایی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده و امنیت دریانوردی در این منطقه را با چالش جدی مواجه کرده بود