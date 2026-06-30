قطر: هیچ نشست مستقیمی میان آمریکا و ایران در دوحه برگزار نمیشود
سخنگوی وزارت امور خارجهی قطر اعلام کرد که نمایندگان ویژهی رئیسجمهور آمریکا برای رایزنی با میانجیگران در دوحه حضور دارند، اما هیچ برنامهای برای مذاکرهی مستقیم با مقامات ایران در دستور کار نیست.
ماجد انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجهی قطر، روز سهشنبه، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ۱۴۰۵)، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که استیو ویتکوف و جرد کوشنر، نمایندگان رئیسجمهور آمریکا، بهمنظور گفتوگو با میانجیگران و بررسی روند مذاکرات در دوحه بهسر میبرند.
انصاری در این نشست خبری تصریح کرد که هیچ تصمیمی برای برگزاری نشست در سطح عالی میان آمریکا و ایران اتخاذ نشده است. وی خاطرنشان کرد که این دو مقام آمریکایی به هیچ عنوان دیدار مستقیمی با مقامات تهران نخواهند داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجهی قطر همچنین گزارشهای مربوط به انتقال ۶ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشدهی ایران را رد کرد و افزود: "این مبالغ صرفاً برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافته است."
ماجد انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل امنیتی منطقه پرداخت و به هماهنگی کامل میان قطر و سلطنتنشین عمان برای تضمین امنیت و ایجاد "مسیر امن" جهت تردد کشتیها در تنگهی هرمز اشاره کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که روز گذشته، دوشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۸ تیر ۱۴۰۵)، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مدعی شده بود که طرف ایرانی درخواست ملاقات داده است و هیئتهای مذاکرهکنندهی دو کشور امروز سهشنبه در دوحه با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
با این حال، شب گذشته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران، هرگونه برنامهریزی برای انجام دیدار در سطح عالی میان هیئتهای مذاکرهکنندهی ایران و آمریکا در دوحه را تکذیب کرده بود.