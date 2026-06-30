وزارت بهداشت عراق از ثبت ۲۱۹ مورد ابتلا به تب خونریزیدهنده از ابتدای سال جاری خبر داد
سخنگوی وزارت بهداشت عراق اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) تاکنون، ۲۱۹ مورد ابتلای قطعی و ۱۶ مورد فوتی ناشی از تب خونریزیدهنده در استانهای مختلف این کشور ثبت شده است.
صیف، بدر سخنگوی وزارت بهداشت عراق اظهار داشت که تیمهای نظارت اپیدمیولوژیک و نهادهای درمانی با هماهنگی سازمانهای دامپزشکی، بهصورت روزانه وضعیت شیوع این بیماری را در تمامی استانها رصد میکنند. وی افزود که تنها در هفتهی پایانی ماه جاری، ۲۳ مورد ابتلای جدید و ۳ مورد فوتی گزارش شده است.
بر اساس دادههای رسمی، استان ذیقار با ۱۰۱ مورد ابتلا و ۸ مورد فوتی، بیشترین میزان درگیری با این بیماری را به خود اختصاص داده است. آمار کل مبتلایان در سایر مناطق به شرح زیر است:
استان مثنی ۱۹ مورد، بصره ۱۹ مورد، میسان ۱۷ مورد، واسط ۱۲ مورد، دیاله ۱۲ مورد، بابل ۱۰ مورد و نینوا ۸ مورد. همچنین در بغداد، ۱۰ مورد در بخش رصافه و ۴ مورد در بخش کرخ شناسایی شده است. در اقلیم کوردستان نیز استانهای اربیل و سلیمانیه هر کدام ۲ مورد ابتلا را ثبت کردهاند. استانهای کرکوک، صلاحالدین، نجف، کربلا، دیوانیه و انبار نیز با آمارهای کمتری درگیر این بیماری هستند.
سيف بدر با اشاره به نشانههای اولیهی تب خونریزیدهنده شامل تب بالا، سردرد، دردهای عضلانی و خستگی مفرط، هشدار داد که در مراحل پیشرفته، این بیماری منجر به خونریزی زیرپوستی یا خونریزی از مجاری طبیعی بدن میشود. وی تأکید کرد که افراد در معرض خطر، بهویژه قصابان و دامداران، باید با مشاهدهی نخستین علائم فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنند؛ چرا که تشخیص بهموقع، روند درمان را تسهیل میکند.
وزارت بهداشت عراق از شهروندان درخواست کرد جهت حفظ سلامت خود، توصیههای زیر را رعایت کنند:
۱. تهیهی گوشت تنها از کشتارگاههای دارای مجوز رسمی.
۲. جلوگیری از ذبح پراکنده و غیرقانونی دام در مناطق مسکونی.
۳. استفاده از دستکش و لباس محافظ هنگام تماس با دام و فرآوردههای گوشتی.
۴. مبارزه با حشرات و کنهها به عنوان ناقلان اصلی بیماری.
۵. شستوشوی مداوم دستها و ضدعفونی کردن ابزارهای برش گوشت.
۶. نگهداری گوشت در دمای بسیار پایین و پخت کامل آن در دمای بالا.
سخنگوی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد که وظیفهی این وزارتخانه تشخیص بیماری، ارائهی مراقبتهای پزشکی و آگاهسازی جامعه است؛ اما مسئولیت سمپاشی و از بین بردن کنهها، مدیریت دامهای آلوده و جلوگیری از ذبح خیابانی بر عهدهی وزارت کشاورزی، نیروهای امنیتی و شهرداریهاست.