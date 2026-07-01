ترکیه در سال ١٩٨٧ تقاضای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا را ارائه کرده است

3 ساعت پیش

وزیر امور خارجه‌ی ترکیه با تأکید بر لزوم برخورد بدون تبعیض با پرونده‌ی عضویت کشورش، الحاق به این اتحادیه را هدفی راهبردی برای آنکارا توصیف کرد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه پس از دیدار با هیئتی بلندپایه از اتحادیه‌ی اروپا در آنکارا اظهار داشت که فرآیند عضویت کشورش در این اتحادیه همچنان به عنوان یک هدف راهبردی باقی مانده است. وی تصریح کرد که آنکارا آمادگی دارد در این چارچوب، سطح مناسبات خود را با بروکسل توسعه دهد.

وزیر امور خارجه‌ی ترکیه خاطرنشان کرد که در دیدار با کایا کالاس، مارتا کوس و ماگنوس برونر، از مقامات ارشد اتحادیه‌ی اروپا، مجموعه‌ای از موضوعات مهم از جمله سیاست خارجی، تجارت، مسئله‌ی مهاجران و تسهیلات صدور روادید را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این نشست همچنین تحولات منطقه‌ای و جهانی، به ویژه جنگ روسیه و اوکراین و اوضاع پیچیده‌ی خاورمیانه ارزیابی شد.

هاکان فیدان تأکید کرد که ترکیه انتظار دارد اتحادیه‌ی اروپا در تعامل با پرونده‌ی عضویت این کشور، معیارهای عینی و اصل شایسته‌سالاری را رعایت کرده و از هرگونه تبعیض دوری جوید. وی بار دیگر یادآور شد: "عضویت در اتحادیه‌ی اروپا برای آنکارا یک هدف راهبردی محسوب می‌شود."

تلاش‌های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا به چندین دهه‌ی قبل بازمی‌گردد. آنکارا در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) درخواست رسمی خود را ارائه کرد و در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۸) به عنوان کشور نامزد شناخته شد. مذاکرات رسمی عضویت از اکتبر ۲۰۰۵ (مهر ۱۳۸۴) آغاز شد، اما این فرآیند به دلیل چالش‌های سیاسی، مسئله‌ی قبرس و نگرانی‌های اروپا در خصوص وضعیت حقوق بشر در ترکیه ــ به‌ویژه پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) ــ با کندی مواجه و در نهایت متوقف شد. با وجود توقف طولانی‌مدت، مقامات ترکیه از سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) تلاش‌های خود را برای احیای روابط، به‌روزرسانی توافق‌نامه‌ی گمرکی و تسهیل روادید برای شهروندان خود متمرکز کرده‌اند.