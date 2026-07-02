انفجار مرگبار در مرکز دمشق؛ ۲۱ نفر کشته و زخمی شدند
وقوع انفجار در یک کافهی شلوغ در مرکز دمشق منجر به جانباختن ۵ تن و زخمی شدن ۱۶ نفر دیگر شد
بعدازظهر روز پنجشنبه، ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۱ تیر ۱۴۰۵)، انفجار مهیبی در یک کافهی پرتردد در قلب دمشق، پایتخت سوریه، به وقوع پیوست. بر اساس گزارشهای اولیه، این حادثه علاوه بر تلفات جانی، خسارات مادی گستردهای به ساختمانهای اطراف وارد کرده است.
احمد بوکور، مدیر بخش فوریتهای پزشکی در وزارت بهداشت سوریه، در گفتوگو با خبرگزاری رسمی این کشور (سانا) اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار در کافهی "مشیریه" واقع در خیابان "نصر" در مرکز دمشق به ۲۱ نفر رسیده است. به گفتهی این مقام رسمی، در این حادثه ۵ نفر جان خود را از دست داده و ۱۶ تن دیگر با جراحات مختلف به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
انور عبداللطیف، خبرنگار کوردستان۲۴ در سوریه، گزارش داد که این انفجار در منطقهی "حجاز" رخ داده و شدت آن به حدی بوده که لرزهی شدیدی در ساختمانهای مجاور ایجاد کرده است. در همین حال، منابع خبری در گفتوگو با تلویزیون دولتی سوریه اعلام کردند که پیشبینیهای اولیه نشاندهندهی احتمال انفجار یک بمب کارگذاریشده در داخل این کافه است.
تاکنون هیچ گروه یا سازمانی مسئولیت این حملهی مرگبار را بر عهده نگرفته است. نیروهای امنیتی بلافاصله پس از وقوع حادثه، محل را محاصره کرده و تیمهای بازرسی تحقیقات خود را برای شناسایی ماهیت دقیق انفجار و شناسایی عوامل آن آغاز کردهاند. همزمان تیمهای امدادی و مدیریت بحران برای ارائهی خدمات به آسیبدیدگان و انتقال اجساد در محل حادثه حضور دارند.