نچیروان بارزانی و قالیباف: گفتگو تنها راه حل چالشهای منطقه است
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در جریان سفر خود به تهران با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، طرفین بر حمایت خود از روابط دیرینه و دوستانه فیمابین تاکید کردند.
ریاست اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که این دیدار امروز جمعه (۳ ژوئیه ۲۰۲۶)، در چارچوب برنامههای سفر رسمی نچیروان بارزانی به پایتخت ایران انجام شده است.
بر اساس این بیانیه، دو طرف در این نشست به تبادل نظر درباره توسعه روابط عراق و اقلیم کوردستان با جمهوری اسلامی ایران و اهمیت گسترش چشماندازهای همکاری و هماهنگیهای مشترک پرداختند. طرفین همچنین پایبندی خود را به پشتیبانی از روابط تاریخی و دوستانه دو ملت در تمامی سطوح مجدداً اعلام کردند.
بررسی اوضاع منطقه و آخرین تحولات آن، از دیگر محورهای اصلی این گفتگو بود. در این راستا، بارزانی و قالیباف بر اهمیت حفظ امنیت، آرامش و ثبات منطقه و همچنین ضرورت تکیه بر دیپلماسی، گفتگو و حل مسالمتآمیز اختلافات و تنشها تاکید کردند.
ریاست اقلیم کوردستان در پایان اشاره کرد که آخرین تحولات مربوط به گفتگوها و تلاشهای دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق، بخش دیگری از این نشست را به خود اختصاص داد و طرفین ابراز امیدواری کردند که این تلاشها به موفقیت، آرامش و ثباتی پایدار در منطقه منجر شود.