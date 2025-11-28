Wezîrên Navxwe yên Herêma Kurdistanê û Iraqê li Kêlgeha Kormorê civiyan
Navenda Nûçeyan (K24) – Piştî êrîşa li ser Kêlgeha Gazê ya Kormorê, tevgereke bilind a ewlehî û siyasî di navbera Hewlêr û Bexdayê de dest pê kir. Îro wezîrên navxwe yên her du hikûmetan li nav kêlgehê dest bi lêkolînên meydanî kirin.
Wezîrê Navxwe yê Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed û Wezîrê Navxwe yê Iraqê Ebdulemîr Şemerî bi amadebûna Serokê Dezgeha Hewalgiriya Niştimanî ya Iraqê, îro 28ê Mijdarê gihîştin Kêlgeha Kormorê û civîneke lezgîn li dar xistin.
Armanca sereke ya vê serdanê, destnîşankirina çawaniya êrîşê û dîtina tawanbaran e. Li gorî zanyariyan, Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî ferman daye ku komîteyeke bilind a lêkolînê bê pêkanîn.
Taybetmendiya vê komîteyê ew e ku dê bi piştgiriya teknîkî ya Hevpeymaniya Navdewletî û Fermandariya Operasyonên Hevbeş kar bike da ku êrîşkar bên dîtin û cezakirin.
Berdevkê Fermandariya Giştî ya Hêzên Çekdar ên Iraqê Sebah Nûman aşkere kir, Sûdanî serokatiya civîneke ewlehiyê ya awarte kiriye. Di civînê de tekez hatiye kirin ku grûpên terorîst dixwazin bi armancgirtina jêrxana enerjiyê, aramiya ku Iraq ber bi wê ve diçe, têk bidin.
Ev pêngavên bilez piştî wê yekê tên ku duh Pêncşemiyê, Serokwezîrê Iraqê di peywendiyeke telefonî de ligel Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, êrîş wekî "destdirêjiya li ser tevahiya Iraqê" pênase kiribû û li ser avakirina vê lîjneya hevbeş li hev kiribûn.
Kêlgeha Kormorê ku dikeve sînorê bajarokê Qadirkerem li qezaya Çemçemalê, yek ji girîngtirîn navendên enerjiyê ye li Iraq û Herêma Kurdistanê. Ev kêlgeh rojane nêzîkî 500 mîlyon pê sêca gaz berhem tîne û çavkaniya sereke ya sotemeniya wîstgehên elektrîkê ye.