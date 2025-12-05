Jiyan

Keşnasiya Iraqê: Pêlekî baranê berê xwe dide Kurdistan û Iraqê

Kurdistan

Navenda Nûçeyan (K24) – Desteya Keşnasiyê ya Iraqê pêşbînî dike, pêlekî baranê bandorê li navçeyên navîn û başûrê Iraqê û herwiha Herêma Kurdistanê bike.

Di daxuyaniya Desteya Keşnasiyê de hat ragihandin, roja Şemiyê (6ê Berçile) li navçeyên navîn û başûrê Iraqê asîman dê sayî be û carinan ewrayî be, lê li Herêma Kurdistanê baran dê bibare.

Roja Yekşemê baran zêdetir dibe

Li gorî pêşbîniyên keşnasiyê, ji roja Yekşemê ve rewşa hewayê diguhere.

- Li Herêma Kurdistanê: Asîman dê ewrayî be û baran ligel birûskan dê bibare.

- Li Navçeyên Rojavayê Iraqê: Rewş dê heman be, ewrayî û baran.

- Li Navîn û Başûrê Iraqê: Asîman ewrayî dibe û egera barîna baranê li van deveran jî heye.

Keşnasiyê hişyarî da ku welatî li gorî guherîna keşûhewayê tedbîrên xwe bistînin.

 
