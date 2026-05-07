Mehmet Kamaç: Qedexekirina Kurdî di mizgeftan de dijberiya li hemberî nasnameya Kurd e
Navenda Nûçeyan (K24) – Parlamenterê DEM Partiyê Mehmet Kamaç li Parlamentoya Tirkiyeyê, bertekeke tund nîşanî Ewqafa Diyadînê da ku wê ferman daye melayan ku hemû gotar û xutbeyên olî tenê bi zimanê Tirkî werin xwendin.
Parlamenterê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) yê Agiriyê, Mehmet Kamaç, mijara qedexekirina zimanê Kurdî di mizgeftên navçeya Diyadînê de bir rojeva parlamentoyê.
Kamaç got: "Ewqafa Diyadînê di komeke WhatsAppê de nameyek ji hemû pêşnimêj û xetîban re şandiye. Tê de tê gotin ku divê gotarên olî bi Tirkî bin. Li navenda navçeyê xutbe dê bi Tirkî bin, lê ya balkêş ew e ku dibêjin; 'Heta li gundên ku yek kes jî Tirkî nizane, divê gotar dîsa bi Tirkî bin'."
Kamaç ev biryara Ewqafê wekî "hewldana ji bo sîrîna nasnameya Kurd" pênase kir û got: "Ev biryara ku ji aliyê Ewqafa Diyadînê ve hatî dayîn, berûvajî ayetên zelal ên Quranê ye. Ez vê înkarkirinê, vê yekperestiyê û vê redkirinê şermezar û nifret dikim."
Parlamenterê Agiriyê di dawiya axaftina xwe de destnîşan kir: "Xutbedana ji bo Kurdan bi zimanê Kurdî, mafê bingehîn ê Kurdan e. Qedexekirina zimanê gelekî, hewldana ji bo bêdengkirina bîra wî gelî ye. Gotar û guhdarîkirina li zimanê Kurdî ne qencî yan minet e, belkî mafê herî sereke yê her Kurdekî ye. Em ne înkarkirinê û ne jî yekperestiyê qebûl nakin."