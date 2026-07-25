Li Efrînê ji bo parastina şûnwarên dîrokî kampanyaya paqijiyê hat destpêkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Bi mebesta parastina mîrateya çandî û nîşandana rûyê şaristanî yê herêmê, li şûnwarên dîrokî yên Efrînê kampanyayeke xwebexş a ji bo paqijkirina şûnwaran hat kirin.
Bi amadebûna hejmareke mezin a xwebexşan, duh 24ê Tîrmehê karên paqijkirinê li şanoya keleha Hûrî ya li herêma Efrînê dest pê kirin. Ev kampanya bi hevkariya Rêveberiya Şûnwar û Muzexaneyan a Helebê, Nivîsgeha Şûnwarên Efrînê û Komeleya Kurên Zeytûnê hat birêvebirin.
Di vê çalakiya xwebexş de, ji bilî şêniyên herêmê, hejmarek rewşenbîr, hunermend, pêşengên civakî û tîmên xwebexş beşdar bûn. Di çarçoveya kampanyayê de, gihayên hişk û ziyanbexş ên li derdora şanoyê û şûnwarên dîrokî hatin jêbirin û derdor hat paqijkirin.
Lêkolînerê di warê şûnwarnasiyê de Zekeriya Huserî di vê derbarê de li hejmara xwe ya tora civakî nivîsî, armanca wan a sereke baştirkirina rewşa şûnwarên dîrokî, parastina taybetmendiyên wan ên kevnar û bilindkirina hişmendiya civakî ya li ser parastina mîrateya çandî ye.
Ev kampanya, duyemîn pêngava hevbeş e ku di navbera saziyên şûnwarî û rêxistinên sivîl de tê lidarxistin. Hefteya borî jî kampanyayeke bi heman rengî li Perestgeha Eyn Dara ya dîrokî hatibû kirin. Li wir jî bi beşdariya çalakvan û xwebexşan, perestgeh ji gihayên ziyanbexş hatibû paqijkirin.
Di nav salên krîza Sûriyeyê de, gelek şûnwarên dîrokî li herêma Efrînê rûbirûyî topbarankirin, talankirin û piştguhxistinê hatibûn. Ev kampanya paqijkirinê jî wekî pêngaveke girîng ji bo parastina nasnameya şaristanî ya herêma Efrînê tê dîtin.