Mesrûr Barzanî: Em êşa jenosîda Êzidiyan û komkujiya Şingalê qet ji bîr nakin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di salvegera 12ê ya jenosîda Şingalê de ragihand ku piştî 12 salan hîn jî xweragiriya xûşk û birayên Êzîdî bo hemû Kurdistanê mayeya hêz û şanaziyê ye, û tekez kir ku ew dê her tiştê di şiyana wan de be ji bo piştgirîkirina rizgarbûyiyan û vegera bi rûmet a awareyan bikin.
Piştî birêveçûna merasîmeka girêdayî salvegera 12ê ya jenosîda Êzîdiyan û komkujiya Şingalê – ku bi tevlîbûna Mîr û Babê Şêx ê Êzîdiyan, Serokê Kenîseya Kildanî li Iraq û Cîhanê û nûnerên welatan li Herêma Kurdistanê hatibû lidarxistin – Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê tora civakî ya "X"ê peyamek belav kir.
Mesrûr Barzanî di peyama xwe de nivîsiye: "Evro em bi rêz ve qurbaniyên jenosîda Êzîdiyan û komkujiya Şingalê bibîr tînin û tekez dikin ku em êş û azarên wan tu carî ji bîr nakin. Piştî 12 salan, hîn jî xweragiriya xûşk û birayên me yên Êzîdî bo hemû Kurdistanê mayeya hêz û şanaziyê ye."
Serokwezîr di pareke din a peyama xwe de rêz û hurmeta xwe ji bo qehremaniya hêzên ewlehiyê aniye ziman û nivîsiye: "Em serê rêz û hurmetê bo bi sedan hezar Pêşmergeyên ku ji bo rizgarkirin û parastina Şingalê şehîd bûne diçemînin."
Di dawiya peyama xwe de, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê tekez li ser berdewamiya bizavan kir û ragihand: "Çi tiştê di şiyana me de be, em dê ji bo piştgirîkirina rizgarbûyiyan, rizgarkirina wan kesên ku heta niha winda ne û hevkariya awareyên Êzîdî bikin, daku ew bi serbilindî û silametî vegerin ser mal û milkên xwe."
ئەمڕۆ بەڕێزەوە یادی قوربانیانی جێنۆسایدی ئێزدی و کۆمەڵکوژیی شنگال دەکەینەوە و دووپاتی دەکەینەوە کە ئازارەکانیان هەرگیز لەیادناکەین. دوای دوازدە ساڵ، هێشتا خۆڕاگریی خوشک و برا ئێزدیەکانمان مایەی هێز و شانازییە بۆ هەموو کوردستان.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) August 3, 2026
سەری ڕێز بۆ سەدان پێشمەرگە دادەنەوێنین کە بۆ…