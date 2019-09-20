İmamoğlu: Kürtçe dil kursları açılacak

Cesim İlhan / İSTANBUL

23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi “Kürtçeye talep olursa kurs açacağız” sözünü veren İmamoğlu, İBB bünyesinde bulunan İSMEK’te Kürtçe dil kurslarını 'kesinlikle' açacaklarını ifade etti.

Hakkı Savunanlar Platformu başkanı ve bazı yöneticileri, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

İmamoğlu ile yapılan görüşmeye Hakkı Savunanlar Platformu Başkanı İlyas Buzgan, gazeteci yazar İlhami Işık, Gazeteci İslam Özkan, Şair Hamid Ömeri, Av. Aysel Aba Kesici ve Kürdoloji Mezunu Leyla Ekinci katıldı.

Söz konusu görüşmeyi K24’e değerlendiren Hakkı Savunanlar Platformu Başkanı İlyas Buzgan, daha önce gündeme getirdikleri Kürtçe dil kurslarıyla ilgili İmamoğlu’yla bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Dün akşama doğru İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yaptık. Görüşmemiz yaklaşık yarım saat sürdü. Daha önce Kürtçe kursları için yaptığımız taleplerimizi yeniledik. Ekrem Bey de ‘kesinlikle Kürtçe kurslarını açacaklarını’ söyledi. Bunun sadece zaman meselesine bağlı olduğunu ifade etti. İmamoğlu, kurslar için yeni binalar baktıklarını, bu binalar bulunduktan hemen sonra İSMEK’in güçlü bir şekilde tekrar faaliyete geçeceğini ve Kürtçe kurslarının da bunlarla beraber verilmeye başlanacağını söyledi bize.”

“KURUMLARDA KÜRTLERE HİZMET VERİLEBİLECEK”

Görüşmeyle ilgili detayları aktaran Buzgan, “İmamoğlu, bu konuyla ilgili daha geniş bir şekilde önümüzdeki günlerde bizimle bir toplantı yapmak istediğini söyledi. İmamoğlu ayrıca sadece Kürtçe kursları için söz vermedi. Kürtçe dil kurslarının açılmasının yanı sıra belediye bünyesinde bulunan aş ve bakım evlerinde yaşlı ve engelli insanlara hizmet veren kurumlarda Türkçe bilmeyen Kürtlere hizmet verebileceklerini de söyledi” ifadelerini kullandı.

Hakkı Savunanlar Platformu Yöneticisi İlhami Işık da İmamoğlu’yla yaptıkları görüşmeyi sosyal medya hesabında paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam Hakkı Savunanlar Platformu olarak görüştüğümüz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, platformumuzun daha önce sıkça talepte bulunduğu İSMEK’lerde Kürtçe dil kursunun kesinlikle açılacağını dile getirdi.”

KILIÇDAROĞLU DA SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Hakkı Savunanlar Platformu’nun organize ettiği Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarıyla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İSMEK'te Kürtçe dil kurslarının açılacağını söylemiş, Kürt dili mezunlarını orada istihdam edeceklerini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, "Kürt edebiyatı vardır. Kürtçe kadim bir dil. Kürtler dün ortaya çıkmış değil. Tarihsel derinliği olan bir kültürü vardır. Kürt edebiyatının, sinemasının, sanatının ve resminin olması lazım. Olacaktır zaten. Bunu ne engellemeye ne de ötelemeye kimsenin gücü yetmez. CHP olarak yerel yönetimlerde bu hizmeti vermek istiyoruz. Örneğin Kürtçe dil kurslarının yanı sıra Türkçe bilmeyen yaşlılara Kürtçe bilen sağlık personeli ile hizmet verebilecek bir çalışma yapacağız" demişti.