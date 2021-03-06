2021’de Kürtçe öğretmenliğine 3 kontenjan ayrıldı

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Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 takvimine göre ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için alanlar ve kontenjanların listesini yayımladı.

Buna göre “Yaşayan Diller ve Lehçeler” bölümünde 2'si Kurmanci, 1'i Dimilkî (Zazaki) olmak üzere sadece 3 Kürtçe öğretmenin ataması yapılacak.

Yayımlanan listeye göre, diğer yabancı dillerde atama sayıları, Rusça 25, Almanca 210, Arapça 503, İngilizce 1938 olarak belirlendi. Kürtçe (Kurmanci ve Zazaki) Dili ve Edebiyatı bölümünde mezun olanların ataması, 2018'de 3 iken, 2019'da hiç atama gerçekleşmedi. 2020'de ise sadece bir kişi atandı.

MEB'in açıklamasına göre sözleşmeli öğretmenler için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Ayrıca Covid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu. (Kaynak: Duvar)