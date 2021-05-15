Politika

Polisin öldüğü kavgaya karışan 30 kişiye idam cezası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) mahkeme, bir polisin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 30 kişiyi bir gün süren duruşma sonunda idam cezasına çarptırdı.
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dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti İdam cezası

HABER MERKEZİ

KDC’de, bir polisin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 30 kişiyi bir gün süren duruşma sonunda idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Ülkede idam cezasıyla ilgili 2003 yılından bu yana moratoryum uygulandığı için bu kişiler, temyiz mahkemesinin de onaylaması halinde ölüm cezası yerine ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

Başkent Kinşasa’da birbirlerine rakip Müslüman gruplar arasında Ramazan'ın sonunu büyük bir spor stadyumunda anma hakkı konusunda çıkan kavgada bir polis öldürülmüştü.

Oylarda, yaklaşık 40 kişi yaralanırken, göstericiler bir polis aracını kundaklanmıştı. Polis, protestoyla ilgili 35 kişiyi tutuklamıştı.

Kavga eden iki Müslüman muhalif grup, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Müslümanlar Federasyonu’nun yönetimini ele geçirmek için yıllardır mücadele veriyor. (Kaynak: Euronews, AFP)

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