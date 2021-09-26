Erdoğan: ABD Afganistan’dan çıktığı gibi Irak ve Suriye’den de çıkmalıdır

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti sırasında CBC'e verdiği röportaj bugün yayımlandı.

“ABD Afganistan'dan çıktığı gibi Suriye'den ve Irak'tan çıkmalıdır” diyen Erdoğan, “Amerika, bölgedeki PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleriyle mi hareket edecek yoksa NATO'da beraber olduğu dostuyla mı? ABD'nin bunun kararını vermesi lazım. ABD'nin Türkiye'ye saldıran terör örgütlerine desteğini kesmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

S-400 hava savunma sistemlerine de değinen Erdoğan, Washington'ın yaptırımlarının hedefindeki Rusya'dan S-400 alımını, Türkiye'ye Amerikan yapımı Patriot satın alma seçeneği sunulmaması ve ABD'nin 1.4 milyar dolarlık ödemeye rağmen F-35 hayalet savaş uçaklarını teslim etmemesiyle izah etti.

Türkiye'nin başka S-400 satın alıp almayacağı sorusu üzerine Erdoğan "Tabii ki, evet" dedi.

Ankara'nın hangi savunma sistemlerini alacağına kimsenin karışamayacağını, Türkiye'nin bu konudaki kararını kendisinin vereceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin hala Rusya'dan ikinci grup hava savunma sistemi satın almak niyetinde olduğunu dile getirdi.