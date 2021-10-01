Rusya’da Kürt aileden 3 kişinin katili yakalandı

VORONEJ (K24)

Rusya’nın Voronej kentine bağlı Valchansko köyünde Kürt aileden 3 kişi katledildi.

Aynı aileden anne, oğul ve torunu infaz eden köy sakini Rus katil zanlısı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yakalanan katil zanlısının güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği ve yaralanmasının ardından yakalandığı bilgisine ulaşılırken, söz konusu zanlının köydeki Kürtlere katliam girişiminde bulunduğu belirtiliyor.

Kürt ailenin evinde vahşice katledildiği ve katledilen torun Aziz’in 5 yaşında olduğu kaydedilirken, anne Werdi, hiç kimseyle sorunlarının olmadığını ve katilin evlerine girdiğinde oğlu Aziz’in kana bulandığını gördüğünü söyledi. Werdi, annesi Gülistan ve erkek kardeşi Nadir’in de vahşice katledildiğini ifade etti.

Kürt ailenin katledilmesinden 2 gün sonra Victor Mirsko isimli katil zanlısının yaralı olarak yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Voronej olayı inceleme komitesi ile iletişime geçen K24 muhabiri, yetkililerin olayla ilgili sorulara cevap vermediğini bildirdi.

Moskova’ya 568 km uzaklıktaki Voronej’de 16 Eylül’de gerçekleşen olayda 59 yaşındaki anne Gülistan, 19 yaşındaki oğul Nadir ve 5 yaşındaki torun Aziz katledilmişti.