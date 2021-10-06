Politika

Son durum: 400 Kürt göçmen Belarus-Polonya sınırında mahsur

Belarus-Polonya sınırında yaklaşık 400 Kürt göçmenin mahsur kaldığı belirtiliyor.
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avrupa Kürt göçmenler Belarus Polonya Hejarê Şamil

ERBİL (K24)

K24 yayınına bağlanan Kürt Mülteciler Yardım Komitesi Üyesi gazeteci-yazar Hejarê Şamil, yaklaşık 400 Kürt göçmenin Belarus-Polonya sınırında mahsur kaldığını belirterek şunları söyledi:

“İki gün önce o sınırı ziyaret ettik, çok kötü durumdalar. Yardım ulaştırdık kendilerine. Göçmenlerden bazıları Ezidi Kürtler. Durumları çok kötü ama belli ölçüde ihtiyaçlarını giderdik.”

Göçmenlerin Belarus-Polonya sınırında bir şehirde bulunduğunu söyleyen Şamil, Polonya polisinin göçmenlerin bu ülkeye geçmesine engel olduğunu kaydetti.

Hejarê Şamil, Kürt göçmenlerin yanı sıra çok sayıda Arap, Fars ve Afgan göçmenin de bu sınırda mahsur kaldığını ifade etti.

Şamil, Avrupa ülkelerinin göçmenleri kabul etmek istemediği için bu ülkelerdeki yardım kuruluşlarının göçmenlere yardım ulaştırmadığını belirtti.

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