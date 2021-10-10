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PKK seçmenlerin Şengal’e girmesini engelliyor

Şengal’e gidip oy kullanmak isteyen seçmenler, kontrol noktalarında PKK ve milisler tarafından engelleniyor.
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kürdistan PKK Şengal Irak Seçimleri 2021

ŞENGAL (K24)

K24’e gönderilen bir videoda, Irak genel seçimleri için Şengal’e gidip oy kullanmak isteyen vatandaşların PKK unsurları ve milisler tarafından engellendiği görülüyor.

Videoda, bir kontrol noktası yakınında bekleyen seçmenlerin, “Seçmen kartımız olmasına rağmen PKK mensupları, gidip oy kullanmamıza, KDP adaylarına oy vermemize engel oluyor” dediği görülüyor.

Seçim kampanyası sırasında da PKK’liler, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adaylarının Şengal’e girmesine engel olmuştu.

Bunun üzerine KDP de Yüksek Seçim Komisyonu’na şikayette bulunmuştu.

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