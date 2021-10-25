Afganistan için açlık uyarısı: Felaket için geri sayım yapıyoruz

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BBC'nin haberine göre, Afganistan'da dünyanın en kötü insani krizlerinden birinin yaşadığına dikkati çeken Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, "Felaket için geri sayım yapıyoruz" dedi.

WFP verileri, Afganistan'da nüfusun yarısından fazlasının akut gıda güvensizliği, 5 yaş altı yaklaşık 3,2 milyon çocuğun da akut yetersiz beslenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösterdi.

WFP, bu yıl ilk kez Afganistan'da kent sakinlerinin kırsal kesimdekilere yakın oranda gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi. Öte yandan örgüt, ülkedeki insani krizin üstesinden gelmek için her ay 220 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu ancak söz konusu ihtiyaca kıyasla uluslararası toplumun mevcut yardım taahhütlerini "okyanusta bir damla" olarak niteledi.

Ülkedeki Afganların yiyecek almak için evlerindeki eşyaları sattığı ve kadınların çöp kutularından çocukları için yemek topladığı kaydedildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu, kış aylarının Afganistan'da milyonlarca insanın ölümüne yol açabileceğini belirterek, yapılan yardımları hızlandırmak ve genişletmek için etkin bir şekilde çalışılması gerektiğini söyledi.

Dünya Bankası verilerine göre, Afganistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 40'ını yabancı yardımlar oluşturuyor.