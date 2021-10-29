K24 ÖZEL - ABD’de Kürtçe derslere yeşil ışık

ERBİL (K24)

Nashville'deki Selahaddin Merkezi’nin yöneticisi Nawzad Hawrami, Kürt nüfusunun ağırlıklı olduğu ve bu yüzden “Küçük Kürdistan” olarak adlandırılan kentte Kürtçe eğitimin başlaması için 2017’de başvuru yapmıştı.

Yapılan başvuru, 2019’daki oylamayla kabul edilmişti ancak yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle derslere başlanamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde yeniden yapılan başvuru, Tennessee Eğitim Kurumu tarafından onaylandı.

Tennessee Eğitim Kurumu, Nashville'deki Selahaddin Merkezi’nin okullarda öğretilecek müfredatı kendilerine göndermesini istedi.

Selahaddin Merkezi’nin yöneticisi Nawzad Hawrami ile Merkez’in yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda Kürt öğrencinin kayıtlı olduğu liseleri ziyaret ederek, rapor hazırladı.

Raporu hazırlayan heyet, 2018 ve 2019’da liseye başlayan öğrencilerin Kürtçe eğitim görmesi için hem öğrencilere hem de ailelere tavsiyelerde bulundu.

K24’e konuşan Nawzad Hawrami, liseleri gezdiklerini ve yeterli sayıda öğrenciye ulaşamadıklarını söyledi.

Hewrami, Selahaddin Merkezi Yönetim Kurulu’nun büyük öğrenci kaydı gereksinimi olmadan Kürtçe eğitimin başlayabilmesi için Metro Nashville Devlet Okulları Kurulu’yla birlikte hareket etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Ayrıca Hewrami, Kürtçenin müfredatta yer alması için Nashville çevresindeki üniversite ve kolejlerle de iletişim halinde olduklarını söyledi.

“Küçük Kürdistan” olarak anılan Nolensville Pike’de çok sayıda Kürt yaşıyor.

Irak’ın devrik diktatörü Saddam Hüseyin’in baskılarından dolayı bölgeye yerleşen Kürtler, burada ciddi bir nüfusa sahip.

CENTRAL FLORIDA ÜNİVERSİTESİ’NDE KÜRTÇE DİL KURSLARI BAŞLAMIŞTI

Bu arada geçtiğimiz ay Central Florida Üniversitesi’nde Kürtçe dil kursları başlamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Central Üniversitesi Modern Diller ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Khezri, Kürtçe eğitim için yaptıkları başvurunun kabul edilerek, kursa başladıklarını söylemişti.

Cantral Florida, ABD’de Kürtçe öğreten üçüncü üniversite olmuştu.