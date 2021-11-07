Gergerlioğlu: Kürdistan demek suç değildir, Kutum’un tutuklanması bir skandaldır

DİYARBAKIR (K24)

K24’e gönderdiği videoyla Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum’un tutuklanması kararını değerlendiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi Hifzullah Kutum’un Kürdistan ile ilgili ifadeleri nedeniyle önce açığa alınıp, ardından gözaltına alınması ve tutuklanması bir skandaldır” dedi.

“Kürdistan demek suç değildir. Bu çok açıktır” diyen Gergerlioğlu, “Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin olduğu Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni kastederek yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklanması bir akıl tutulmasıdır, başka bir şey değildir, bu çok nettir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Kürt kimliğine yönelik alerjinin devam ettiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Faşizan bir yaklaşım devam etmektedir. Suç olmayan bir kelimeyi, doğal bir kelimeyi kullandığı için bir araştırma görevlisine linç yapılmıştır ve ölüm tehditleri almıştır. Açığa alınmıştır, gözaltına alınmıştır ve tutuklanmıştır” diye konuştu.

Gergerlioğlu, Kutum’a yönelik bu muamelelerin çok ağır olduğu belirterek, “Hifzullah Kutum’un ifade özgürlüğünü yanındayım. Zaten bunu defalarca da belirttik, Türkiye bu ayıptan kurtulmalıdır” dedi.

Hifzullah Kutum eylül ayında Twitter hesabından, ölümsüz lider Mele Mustafa Barzani öncülüğünde başlayan Büyük Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yıldönümünde, “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı yaptığı gerekçesiyle, Fırat Üniversitesi tarafından görevden uzaklaştırıldıktan sonra dün akşam tutuklandı.