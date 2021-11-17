Robert Ford: ABD Suriye’den çekilmeyecek, Peşmerge’ye destek sürecek

ERBİL (K24)

Duhok Amerikan-Kürdistan Üniversitesi tarafından düzenlenen Ortadoğu Barışı ve Güvenliği Forumu’na katılan isimlerden olan ABD’nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, K24 yayınına konuk oldu.

Ford, “İlk kez bu foruma katılıyorum. İlginç bir forum. Dün güzel tartışmalar yapıldı. Berhem Salih ve Ammar el-Hekim konuşmalarında Irak ve Ortadoğu’nun sorunlarından söz etti” dedi.

ABD güçlerinin Irak ve Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine ilişkin tartışmalarla ilgili Ford şunları söyledi:

“Şu an ABD’nin Suriye’deki güçlerinin azaltılmasına ilişkin herhangi bir plan yok. Biden yönetimi, Suriye’de kalacaklarını net bir şekilde bildirdi. Aynı zamanda Irak’la ilgili de Biden yönetiminin Iraklı güçleri eğitip desteklemeye devam etmesi planı var. Bu çerçevede ABD Peşmerge Güçleri’ne de yardım edecek. ABD’nin Peşmerge ve Irak ordusuna bu yardımı DAİŞ’le mücadele çerçevesindedir. Bana göre ABD Ortadoğu’dan güçlerini çekmeyecek. ABD’nin 15 yıl önceki gibi Irak’tan güçlerini çekmesi görülmeyecek.”

Suriye krizinin Washington - Ankara ilişkilerine etkileriyle ilgili ise Robert Ford, şu değerlendirmede bulundu:

“Şüphesiz ABD’nin Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ve içindeki Halk Savunma Birlikleri’ne (YPG) yardımları Türkiye’yle sorunlara yol açıyor. Türkiye uzmanları, Türkiye’nin DSG ve YPG’ye yönelik politikasında bir değişiklik olmayacağını belirtiyor. Bu yüzden ABD ile Türkiye arasında Suriye nedeniyle yaşanan sorun devam edecek.”

ABD’nin Suriye’yle ilgili hiçbir planının olmadığını kaydeden Ford, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın belirttiği gibi, ABD için Suriye’de önemli olan DAİŞ’le mücadele ve İdlib ile Kuzey Suriye’ye insani yardımların ulaştırılması. Ayrıca savaş suçu işleyenlerin tespiti, özellikle de Suriyeli yöneticilerin yargılanması konularında çaba gösterecek. Umarım barış gelir ama Amerikalılar Suriye’ye barışı getiremez. Amerikalılar için en önemli şey Kuzeydoğu Suriye ve Kuzey Suriye’de ateşkesin olmasıdır. Amerikalılar bu siyaseti destekliyor. Türkiye, Rusya ve Suriye hükümeti gibi tarafların etkili rolleri olur” değerlendirmesinde bulundu.

Robert Ford ayrıca, Biden yönetiminin, İran güçlerinin Suriye’den çıkarılması için bir baskı yapmasını da beklemediğini ifade etti.

ABD’nin Ortadoğu’daki etkisiyle ilgili Ford, şunları belirtti:

“ABD’nin, Saddam rejiminin devrilmesinden önce Ortadoğu’da etkili bir gücü yoktu. Ancak Amerikalılar şu an Kürdistan Bölgesi Hükümeti dahil, bölgedeki müttefiklerine desteğini sürdürüyor. ABD’nin, Ortadoğu’ya büyük bir güç getirmeksizin, ortaklarının istikrara katkı sağlamasını umut ediyorum.

ABD Peşmerge’ye yardımlarını sürdürecek. Peşmerge Güçleri’yle uzun bir geçmişimiz var. 2003’te Irak’a geldiğim dönemden beri Peşmerge’ye yardım ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. ABD terörle mücadele konusunda daha çok Iraklı güçlere rol vermek istiyor. Bunlar içinde de en çok Kürdistan Bölgesi’ndeki Peşmerge Güçleri’ne…”

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasındaki Şengal Anlaşması’na dair ise Ford, “Irak’ta farklı gruplar ve bunlara bağlı güçler var. Örneğin Şengal’de PKK, Iraklı güçler ve Ezidi güçleri var. ABD bu sorunları Iraklılara bırakıyor ki kendi aralarında anlaşma sağlasınlar. ABD Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetinin Şengal sorunu konusunda anlaşmaya varmasını istiyor. Müdahale konusunda ABD’nin şimdiki durumu ile 15 yıl önceki durumu birbirinden farklıdır” dedi.