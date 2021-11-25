Politika

Çek Büyükelçi: Heyetimiz ticari konular için Kürdistan Bölgesi’ne gelmeye hazırlanıyor

Çekya’nın Irak Büyükelçisi Stepanek, ülkesinden bir heyetin ticari konuları görüşmek üzere Kürdistan Bölgesi’ne gelmeye hazırlandığını dile getirdi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Erbil Irak Bağdat Çekya Petr Stepanek

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Çekya’nın yeni Irak Büyükelçisi Petr Stepanek’i kabul etti.

Başbakan, göreve yeni başlayan Çekya’nın Irak Büyükelçisi Petr Stepanek’i tebrik ederek, Çekya’nın Bağdat ve Erbil ile ilişkilerini geliştirmesi hususunda temennide bulundu.

Stepanek ise Kürdistan Bölgesi ile Çekya arasında her alanda ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu belirterek, ülkesinden bir heyetin ticari konuları görüşmek üzere Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı ziyaret hazırlığı yaptığını söyledi.

Terör örgütü DAİŞ’le mücadele karşısında Peşmerge Güçleri’ne desteğin sürdürülmesinin önemine dikkat çekilen görüşmede ayrıca 10 Ekim’deki Irak seçimlerinin ardından siyasi gelişmeler, Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin durumu ele alındı.

 

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