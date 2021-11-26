176 göçmen daha Erbil’e döndü: ‘Tam bir facia yaşanıyor’

ERBİL (K24)

Bir ayı aşkın süredir Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerden 176’sı daha gece saatlerinde başkent Erbil’e vardı.

K24’e konuşan Ranya’dan bir göçmen, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür ederek, “İnsan hakları ve eşitlikle ilgili söylenenlerin tümü yalan, göçmenler işkenceye maruz kalıyor” dedi

Kürdistan Bölgesi’ne dönebildiği için mutlu olduğunu ifade eden göçmen, hükümetten sınırda kalan diğer göçmenlerin dönüşü konusunda yardım istedi.

“Davulun sesi uzaktan hoş geliyor, orada tam bir facia yaşanıyor” diyen göçmen, kimsenin gitmemesi gerektiğini vurguladı.

Göçmenlerin soğukta ölüm kalım mücadelesi verdiğini belirten Kürt göçmen, Belarus polisinin göçmenlere işkence yaptığını ifade etti.

K24’e konuşan bir diğer göçmen ise “Umarım kimse kaçakçıların yalanlarına kanmaz ve onların tuzaklarına düşmez” dedi.

Geçtiğimiz günlerde de Belarus’un başkenti Minsk’ten yola çıkan 431 kişilik göçmen kafilesi Erbil’e gelmişti.