‘PKK Şengal’de ateşe biraz daha benzin döktü’

ERBİL (K24)

Kürdistan24 Araştırma ve Anket Merkezi’nin Duhok’ta düzenlediği “Yurt ve Ulus” konulu panelde, Şengal ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki durum, Şengal Anlaşması’nın uygulanması, PKK ve Haşdi Şabi’nin bu bölgelerde varlığı ve DAİŞ’in artan saldırıları ele alındı.

Panelin katılımcıları, PKK ve Haşdi Şabi’nin varlığı ile DAİŞ saldırılarının devam etmesinin bölgenin normalleşmesini sağlayacak Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını engellediğini vurguladı.

Panelde konuşan Akademisyen ve siyasi gözlemci Dr. Muhammed İhsan, “Şengal’i işgal edenler buranın yurt olmasını engellemenin yanı sıra, bu bölgenin başka ulusların ajandaları için kullanılmasına sebep oluyor” dedi.

“Açıklamalarında Şengal’i “bağımsız idare” olarak tanımlayan PKK, bölgede ateşe biraz daha benzin döktü” diyen Dr. Muhammed İhsan, “Şengal’de 7’den fazla güç var, bu da durumu daha kaotik hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

PKK’nin Şengal’i “bağımsız idare” olarak tanımlamasına tepki gösteren ve bunun iki nedeni olabileceğini belirten İhsan, “Ya Türkiye için çalışıyorlar ve bölgenin Türkiye’nin kontrolüne girmesi için uğraşıyorlar ya da bunları başka bir ajandanın uygulanması için yapıyorlar. İki nedende de halkın hizmetine dair bir emare yok” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu sorun bölgedeki tüm sorunların ana kaynağıdır” ifadelerini kullanan İhsan, Kürtlerin kurulacak Irak hükümetinde yer alması ve bu sorunun Kürtlerin lehine çözümlenmesi için çaba harcaması gerektiğini vurguladı.

PKK’nin bölgedeki varlığını “büyük bir felaket” olarak niteleyen Dr. Muhammed İhsan, “En başından beri şunu söylüyorum: DAİŞ’in bölgeden çıkarılması PKK’nin çıkarılmasından daha zordur, çünkü tüm dünya DAİŞ’e karşıdır ama PKK bir araçtır ve özel bir ajanda için kullanılmaktadır” dedi.