Hollanda: Kürt siyasetçi Adalet ve Güvenlik Bakanı oldu

ERBİL (K24)

Hollanda başbakanlık makamı, yeni hükümetin 10 Ocak’ta, yani seçimlerden yaklaşık 10 ay sonra göreve başlayacağını açıkladı.

Siyasi partiler, Hollanda tarihindeki en uzun müzakerelerin ardından, bu ayın başlarında koalisyon kurmak için mutabakata vardı.

Söz konusu mutabakatla birlikte kabinede görev alacak bakanlar da belirlendi.

Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevine devam eden Dersimli Kürt siyasetçi Dilan Yeşilgöz Zegerius’un Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görevlendirildiği bildirildi.

1977’de Ankara’da doğan Kürt siyasetçi, aslen Dersimli. Ailesiyle birlikte 1984’te Hollanda’ya göç eden Dilan Yeşilgöz Zegerius, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nde (VVD) siyasete atıldı.

VVD’den 2017’de milletvekili seçilen Kürt siyasetçi, aynı zamanda yoksulluğun azaltılması amacıyla sürdürdüğü çalışmalarında 2014’te Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Belediye Meclis Üyesi olmuştu.