ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti Rojava’da
HABER MERKEZİ
Rojava’da bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti, Rojava’daki Kürt taraflar arasında diyaloğun devam etmesinin önemine vurgu yaptı.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Irak İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Jennifer Gavito, Birleşmiş Milletler (BM) Irak ve Suriye Dosyası Direktörü Zahra Bell ve ABD'nin Suriye Misyonu Başkan Yardımcısı Matthew Pearl’den oluşan heyet Rojava’da temaslarda bulundu.
Heyet, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.
Görüşmede ABD heyeti, Rojavalı siyasi taraflar arasındaki diyaloğun devamının önemine vurgu yaptı.
Ayrıca görüşmede, DAİŞ’le mücadele de ele alındı.