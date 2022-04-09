Yunanistan Dışişleri Bakanı: Kürdistan Avrupa’ya gaz sevki için tarihi fırsatla karşı karşıya

DELFİ (K24)

Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Yunanistan’ın antik Delfi kentinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani liderliğindeki Kürdistan Bölgesi’nden bir heyet Yunanistan’ın Delfi Ekonomi Forumu’na katılarak çok sayıda yetkiliyle bir araya geldi.

Yunanistan’ın antik kenti Delfi’de Çarşamba günü başlayan ve bu yıl 7’si düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu kapsamında pek çok toplantı gerçekleştiriliyor.

Talabani-Dendias görüşmesinde enerji konusunun yanı sıra Erbil ile Atina arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gaz açısından konumunun konuşulduğu görüşmede, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kürdistan’ın Avrupa’ya petrol ve gaz sevk etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Talabani ise, tarihi fırsatla karşı karşıya olduklarını ancak, petrol ve gaz sevkiyatıyla ilgili Erbil ile Bağdat hükümetlerinin anlaşmadığını belirterek, öncelikli olarak Erbil ile Bağdat arasındaki yasal sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, bu şekilde Kürdistan Bölgesi’nin doğal kaynaklarıyla ilgili rahat bir şekilde tasarrufta bulunacağını bildirdi.

Yunan yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’ne yönelmesinin de konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yatırımcılara her türlü kolaylığı sağladığı kaydedildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Yunanistan arasında doğrudan uçuşların başlamasına karar verildi.

Ayrıca görüşmede, Irak’ta yeni hükümetin kurulmasına yönelik girişimler konuşuldu.

Talabani, Kürt göçmenler krizini görüşmek üzere Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis de bir araya geldi.

Görüşmede Talabani, göçmenlerin durumundan duyduğu endişeyi dile getirerek, göçmenlere insanca muamele yapılmasını talep etti.

İnsan kaçakçılığıyla mücadele için birlikte çalışmaya vurgu yapılan görüşmede, Avrupa Birliği ülkeleri ve Yunanistan’ın Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına vize verme kolaylığı sağlaması gerektiğinin önemine değinildi.

Talabani’ye görüşmelerinde, Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, Turizm Kurulu Başkanı Emel Cemal, Dış İlişkiler Ofisi Başkan Yardımcısı Daban Şedele de eşlik ediyor.

Bugün sona erecek forumda siyasi, kültürel ve ekonomik konuları görüşmek üzere toplantılar gerçekleştiriliyor.

Dün K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Turizm Konseyi Başkanı Emel Cemal, Yunanistan’daki görüşmelerinde Kürdistan Bölgesi ile Yunanistan arasında hava taşımacılığının başlamasıyla ilgili ortak planların ele alındığını söyledi.

Yunanistan Turizm Bakanı ve Yunanistan Yatırım Bakanı ile turizm konusunda hızlı bir şekilde adım atılmasını ve turizm şirketlerinin karşılıklı olarak seyahat turları düzenlemesini görüştüklerini belirtti.

Yunan yetkililerle, ülkedeki yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’ne gelmesini ele aldıklarını söyleyen Cemal, turizm ve ticaret alanındaki işbirliklerini geliştireceklerini ifade etti.