Kürdistan Bölgesi’ndeki barajlarda su seviyesi düştü

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Barajlar Genel Müdürü Rehman Xani, Kürdistan Bölgesi’nde Irak’ın tamamının su ihtiyacını karşılayan 3 baraj bulunduğunu ve bu barajlarda da su seviyesinin düştüğünü belirtti.

Rehman Xani, “Kürdistan Bölgesi’ndeki küçük barajlar kaynağı ise mevsimlik nehirler. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde doluyor, yaz ve sonbahar mevsimlerinde de kullanılıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl yağışların azlığı nedeniyle Kürdistan Bölgesi’ndeki barajlarda su depolayamadıklarını belirten Xani, Dukan Barajı’nda doluluk oranının yüzde 41, Derbendixan Barajı’nda yüzde 50, Duhok Barajı’nda ise yüzde 40 olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıla göre bu yıl barajlardaki su toplanmasının daha iyi bir seviyede olduğu ancak eldeki verilerin yine de kuraklığa işaret ettiği belirtiliyor.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü ve Kuraklıkla Mücadele Yüksek Kurulu Üyesi Ari Ahmed, Bakanlar Kurulu’nda suyla ilgili önemli bazı projelere onay verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Projeler özellikle Erbil ve çevresini ilgilendiriyor çünkü Erbil’in sorunları daha fazla. 7 milyar 600 milyon dolarlık bir bütçeyle 138 su kuyusunun açılmasına karar verildi. Ayrıca tankerlerle su taşınması için de 12 milyar dinarlık bir ödenek ayrıldı. Erbil 1,2,3 numaralı su depolarının düzenlenmesi için 600 milyon dinar, ihtiyaçların alınması için de 5 milyar dinarlık bir bütçe tahsis edildi.”

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin 240 barajın yapımı için planlaması var. Bunlardan 19’u için bütçe ayrıldı ve üzerinde çalışılıyor. Kürdistan Bölgesi’nde halihazırda 10 milyar metreküp kapasiteye sahip 17 baraj bulunuyor.