Hükümet Sözcüsü: Başbakan'ın Londra’da karşılanma biçimi her şeyi net gösterdi

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, Başbakan Mesrur Barzani'nin İngiltere ziyaretinde üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Adil, Ortadoğu’da oyun kurucu olan İngiltere’nin bölgenin sorunlarına mesafeli durduğunu, bunun da tarihte çok tartışıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Londra’nın Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerinin önemli olmasının yanı sıra, İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kürtlerin dostu olarak biliniyor ve daha önce Erbil’i ziyaret etmiştir.”

Hükümeti Sözcüsü, Erbil - Londra ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, “Erbil - Londra yakınlaşması yatırım ve ekonomi alanında ilişikleri geliştireceği gibi, Irak’ta devam eden krizin çözümü için de faydalı olacaktır. Bağdat ile sorunlarımız 100 yıldır devam ediyor, bu yüzden birlikte kararlar almalı ve sorunları birlikte çözmeliyiz" dedi.

Adil, Başbakan Mesrur Barzani’nin Johnson'la görüşmesini, Kürdistan Bölgesi’nin dünyadaki vizyonu için de önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Adil ayrıca, görüşmelerin sonuçlarının uluslararası siyasette hemen elde edilemediğini, ancak Başbakan Mesrur Barzani’nin İngiltere’de karşılanma biçiminin her şeyi netleştirmenin yanı sıra, Londra ile Erbil ilişkilerinin düzeyini gösterdiğini söyledi.