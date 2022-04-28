Kürtçe konuştuğu için sürgün edilen öğretmene para cezası

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Geçtiğimiz haftalarda Mersin’in Akdeniz ilçesinde görev yaptığı okulundan başka bir okula sürgün edilen Türkçe öğretmeni Hüdai Morsümbül’e şimdi de aylık kesme cezası verildi.

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmen Morsümbül’e verdiği cezanın tebliğ belgesinde, “Daha önce şikayet edilmenize ve uyarılarımıza rağmen 5. sınıflarda uygulanması gereken Türkçe dersi uygulamanın dışına çıkarak Türkçe derslerinde Kürtçe ve Arapça öğrettiğiniz, Kürtçe ve Arapça kelimeler yazdırdığınız anlaşıldığından, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 125/C-a maddesine göre ‘1/30 Oranında Aylık kesme’ cezası ile cezalandırılmanız teklif edilmiştir” İfadeleri yer alıyor.

23 yıllık Türkçe öğretmeni Hüdai Morsümbül, daha önce öğrencileriyle Kürtçe ve Arapça konuştuğu, Kürtçe seçmeli dersleri seçmeleri konusunda öğrencilerini yönlendirdiği gerekçesiyle Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akdeniz ilçesindeki Ulubatlı Hasan Ortaokulu’ndan Yenitaşkent Yusuf Bayık Ortaokulu’na sürgün edilmişti.

“KÜRTÇE ÖĞRETTİĞİM İDDİASIYLA ŞİKAYETTE BULUNULMUŞ”

K24'e konuya ilişkin konuşan Morsümbül, şunları söyledi:

“Bu ceza tebliği 7 aydır süren derste Arapça ve Kürtçe öğrettiğim için bana verildi. Bu ceza kesinleştikten sonra aynı veli Arapçayı çıkarıp Kürtçe öğrettiğim için beni yeniden şikayet ederek adli olarak yargılanıp görevden alınmamı talep etmiş. Yani Arapça ve Kürtçe öğrettiğim iddiası araştırılmış, ispatları bulunmuş bunun üzerinden de bana maaş kesim cezası verilmiş. Ama şimdi savcılığa Arapça değil, sadece Kürtçe öğrettiğim iddiasıyla şikayette bulunulmuş. Bu da Kürtçe dışında bütün dillerin hangi derste olursa olsun öğretilebileceğini fakat sadece Kürtçenin suç olduğunu ispatlar ırkçı bir davranış olduğunu ortaya koyar niteliktedir.”